Ce dimanche débute la compétition de novembre et le grand absent à une autre date des différentes ligues européennes est James Rodríguez, qui ne jouera pas avec Everton contre Newcastle, en Premier, car Carlo Ancelotti a décidé de le préserver et de ne pas risquer de se blesser, comme Il sait que ce mois-ci, il y a des défis difficiles avec le “ caramel ” et son chéri doit également se présenter à l’équipe nationale colombienne pour affronter la qualification pour la Coupe du monde pour le Qatar 2022.

Et c’est que le onzième mois de 2020 a des jeux très intéressants pour James, dans lesquels ils attendent beaucoup de lui et de la luminosité qu’il peut avoir dans chacun d’eux. Cela dépend de leur performance que l’Everton FC puisse continuer en tête du classement, et que l’équipe nationale continue de se battre fermement pour une place dans la prochaine Coupe du monde.

Ainsi, James Rodríguez espère être prêt pour le duel du 7 novembre contre Manchester United, lors de la 8e journée du Premier, jouant à Goodison Park à partir de 10 heures du matin.

Puis viendra le double engagement avec l’équipe nationale, aux troisième et quatrième dates des éliminatoires sud-américaines. Le 13 novembre, le «10» devrait débuter contre l’Uruguay à Barranquilla (15h30); tandis que le 17, il jouerait à Quito contre l’Équateur, à partir de 16 heures.

Après l’éliminatoire, le premier ministre reviendra: le 21 novembre, Everton se rendra à Fulham, et clôturera le 29 novembre en tant que local contre Leeds, dirigé par Marcelo Bielsa.

De cette façon, James espère que ce mois qui commence sera inoubliable, qu’il pourra jouer beaucoup et être un protagoniste.