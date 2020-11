Everton n’a pas pu en condition locale avec Manchester United et a ainsi accumulé sa troisième défaite en ligne en Premier League. L’une des dettes laissées par le match était la performance de James Rodríguez sur le terrain, le Colombien n’a pas brillé comme il l’a fait lors des premières dates et a vu son équipe perdre 1-3.

En fin de match, Carlo Ancelotti, entraîneur des Toffees, a eu un dialogue avec la presse sur le match difficile joué à Goodison Park, dans lequel il a souligné les erreurs de son équipe en défense, qui a fini par donner la victoire au Diables Rouges.

“C’est frustrant. En première mi-temps, nous n’avons pas bien joué, la défaite vient parce que nous n’avons pas bien défendu. La période entre notre but et leur deuxième but était le problème. Ils nous ont fait deux buts très faciles. Nous devons travailler pour mieux défendre. Ils ont marqué 3 buts aujourd’hui, 2 avec Newcastle, 2 avec Southampton et 2 avec Liverpool. À l’avenir, nous n’avons aucun problème, mais sur la défensive, nous devons bien faire les choses », a-t-il déclaré.

De même, Carletto a expliqué le remplacement de James Rodríguez à la minute 80, assurant que ce n’était pas dû à une blessure, mais parce que le joueur lui-même lui avait demandé, arguant qu’il était fatigué:

“James va bien. Il ne s’est pas beaucoup entraîné cette semaine. Après avoir joué 80 minutes, il m’a demandé de changer parce qu’ils étaient fatigués, ce n’était pas à cause d’un problème physique”, m’a dit.

Enfin, le stratège de 61 ans a évoqué les joueurs convoqués en équipe nationale pour le rendez-vous de la Fifa, notant: “J’espère que nous n’avons pas de blessures dans cette pause. J’espère qu’ils pourront bien revenir”.