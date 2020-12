Après un début de saison exceptionnel dans le Everton, le ballon de James Rodriguez En Premier League, il s’est dégonflé ces dernières semaines, en grande partie en raison de l’inconfort physique subi par l’ancien Real Madrid, qui l’a empêché de continuer à un niveau élevé et d’être à la disposition de Carlo Ancelotti lors des derniers matchs. Cependant, de leur Colombie natale, ils essaient d’autres raisons.

Le journaliste sportif colombien Wbeimar Muñoz a été franc vis-à-vis de l’ex-madrilène en assurant à Win Sports que «je continue de penser, parce que cela lui est arrivé au Real Madrid, au Bayern Munich et maintenant cela lui arrive à Everton, ce que James Rodríguez a avec ça. soléaire un problème psychologique».

Et il a soutenu la libération de la ‘bombe’: “Et je l’attribue à sa vie joyeuse parce qu’elle entretient un large assortiment d’amis modèles ici et de l’autre côté. M. James Rodríguez vous devrez choisir entre le football et prendre soin de vous à 100% ou vous consacrer au show business, c’est mon avis “.

Aussi Falcao

Le journaliste a été tout aussi dur avec Radamel Falcao, qui n’a pratiquement pas joué pour Galatasay cette saison en raison de blessures. Muñoz a mis une date d’expiration sur «Tigre».

“J’ai eu honte avec Falcao, quand ils l’ont emmené jouer pour Manchester United, blessé et est resté longtemps sans jouer. Gagner un chiffre scandaleux, des millions de livres sterling et a été considéré comme l’un des grands échecs de la Premier (Ligue) de tous les temps. D’ailleurs, je le vois un peu éloigné, à cause de blessures répétées, au point de jouer au Qatar dans deux ans environ », a-t-il conclu.

En effet, les référents de l’équipe colombienne clôturent une 2020 très compliquée au niveau individuel dans leurs clubs, ce qui s’est reflété avec leur équipe nationale. Les «caféiculteurs» ont enchaîné deux buts, contre l’Uruguay (3-0) et l’Équateur (6-1), ce qui a coûté à Carlos Queiroz le poste d’entraîneur.

