Même si James Rodriguez pas être l’un des joueurs les plus expressifs devant les caméras, cette fois il a décidé de discuter avec la chaîne officielle de la Everton. Avec près d’une demi-saison en Premier League, le Colombien a été encouragé à donner plus de détails sur son arrivée au club et ses buts.

Non seulement cela, il a également révélé qu’il souhaitait rejouer la Ligue des champions. «Le football de Premier League est plus physique que les autres. Il y a des gens qui sont forts, il y a des gens qui sont physiques et qui recherchent toujours le toucher et la friction. Techniquement, ils sont bons, donc c’est un football rapide », a déclaré James.

Pour James, arriver à Everton était une belle opportunité qu’il ne pouvait pas manquer, surtout après son dernier séjour au Real Madrid. Pour cela, il a remercié Carlo Ancelotti, qui a ouvert les portes du club anglais pour avoir continuité et notoriété.

«J’étais à une époque où je ne jouais pas beaucoup, donc je devais aller dans une équipe qui me faisait confiance, où un entraîneur qui sait comment je suis, un entraîneur qui sait comment j’agissais sur et en dehors du terrain, donc Carlos était juste. pour que je puisse venir ici », indiquait le« 10 ».

Le club pouvait me faire confiance quand personne d’autre ne l’a fait, pour cela je serai toujours reconnaissant et avec Carlo aussi. C’est pourquoi j’essaie de bien faire les choses, à un niveau élevé », a-t-il ajouté.

Déjà installé à Everton et après une demi-saison en Premier League, James Rodríguez ne perd pas l’ambition de revenir jouer le maximum de tournoi de club en Europe. “C’est ce que je veux, jouer la Ligue des champions, parce que cette année je le vois à la télé, ce n’est pas ce que je veux”, a déclaré Rodríguez.

“C’est difficile, mais je pense que nous avons des choses pour pouvoir être en Ligue des champions l’année prochaine. Nous devons toujours vouloir gagner, toujours tous les 3-4 jours qu’il y a des jeux pour avoir cette soif de réaliser des choses, nous devons tous être sur la même tendance, sur la même voie.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER