Mis à jour le 13/11/2020 à 19:08

La Colombie a subi une victoire historique à domicile en séries éliminatoires. L’équipe uruguayenne a été plus efficace et a remporté le trois points de Barranquilla avec un 3-0 retentissant, comme reconnu par lui-même James Rodriguez. Le milieu de terrain d’Everton a assuré qu’ils devaient assumer les responsabilités et essayer de relever la tête le plus tôt possible.

“C’est une défaite difficile, mais il faut assumer des responsabilités, ici on est déjà super et dans quatre jours, nous avons un autre match difficile “, a déclaré le milieu de terrain dans des déclarations à” Gol Caracol “.

“Les deux premiers buts étaient de notre faute et maintenant vous devez assumer et voir où nous avons échoué, ils ont fait moins et c’est comme ça que tu gagnes», A-t-il conclu.

Les buts du match

Edinson Cavani n’a pas perdu ses instincts d’artilleur implacable et très tôt dans la cinquième minute il a retrouvé le but, ce qui a donné la tranquillité d’esprit céleste pour diriger sa deuxième victoire dans le tournoi.

Son coéquipier Luis Suárez n’était pas aussi seul dans l’attaque que lors des matches précédents et a contribué en marquant le deuxième but d’un penalty, jusqu’à ce que La Celeste scelle la victoire grâce au jeune Darwin Núñez, de Benfica, à la 73e minute.

Le lendemain, la Colombie se rendra en Équateur, qui a vaincu la Bolivie à La Paz. Alors que pour sa part, l’Uruguay accueillera le Brésil.

