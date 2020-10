James Rodríguez est mal à l’aise depuis plusieurs semaines, notamment depuis qu’il est entré en collision avec Van Dijk dans le derby entre Liverpool et Everton le samedi 17 octobre. Une mystérieuse blessure aux testicules dont il ne s’est pas encore remis et qui l’a conduit à être envoyéremonter le moral de la “ star du porno ” Kendra Lust, avec lequel il est lié, au moins en ce qui concerne les réseaux sociaux.

La célèbre actrice porno a lu les informations sur le coup que James Rodríguez a subi dans ses nobles parties et a répondu en lui envoyant des encouragements et des souhaits pour un prompt rétablissement: Aie! J’espère que tu vas bien”. Le Colombien n’est pas encore disponible, comme l’expliquait récemment Carlo Ancelotti lors d’une conférence de presse: «Malheureusement, James a eu un problème lors du match contre Liverpool. Il a eu un affrontement avec Van Dijk au début du match et ne sera pas disponible.

Ce n’est pas la première fois Kendra Lust interagit avec James Rodríguez sur les réseaux sociaux. L’ancien joueur du Real Madrid a eu 29 ans dimanche 12 juillet et l’une des félicitations qui a le plus attiré l’attention et surpris tout le monde sur Twitter était la sienne. La star américaine de cinéma pour adultes de 41 ans a mentionné le Colombien dans un tweet le félicitant pour son “ anniversaire ”.

Joyeux anniversaire, James. J’espère que tout s’est bien passé », a écrit la« pornstar »à partir de son profil officiel sur ce réseau social, où elle compte 1,1 million de followers. C’est toujours plus populaire sur Instagram, car près de 6 millions d’utilisateurs le suivent et ils se délectent des poses enflammées et provocantes qu’il publie. Leur relation, du moins virtuelle, remonte encore plus loin. C’est en janvier 2018 que James Rodríguez a mis le feu aux réseaux en suivant l’actrice porno sur Twitter, une nouvelle qui a fait le tour du monde.