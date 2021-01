Jesé Rodriguez C’est encore plus d’actualité pour ce qui se passe dans sa vie personnelle que pour le football. En fait, il continue sans équipe, libre, en attente de recevoir une offre qui le séduit pour revenir sur le terrain après sa séparation du PSG, qui ne l’avait pas. Le canari n’a pas offert un bon niveau sur le green depuis longtemps, et les scandales d’amour dans lesquels il a joué ces derniers temps n’aident pas. L’un d’eux avec Janira Barm, son ex-petite amie et mère de ses deux derniers enfants.

La ‘Barbie catalane’, comme certains l’appellent sur les réseaux sociaux, elle est à nouveau active sur son compte Instagram après avoir donné naissance à ses deux petits en deux ans. Évidemment, pendant ce temps, il a été moins montré sur les réseaux et a à peine téléchargé du contenu depuis de nombreux mois, mais maintenant il est revenu à la charge et l’a fait. exhibant son grand corps après deux accouchements en moins de 24 mois, une reprise en un temps record qui brille avec plusieurs poses publiées dans leurs «histoires».

Il y a eu une controverse concernant la relation que Jesé Rodríguez entretient avec Janira Barm, mère de ses deux derniers enfants, car on disait que le footballeur avait rencontré Aylén sur Instagram, mais le mannequin et influenceur est sorti pour le nier et assure que le canari est en contact avec elle pour en savoir plus sur les plus petits. À la suite de cet amour, Kenai est née la première, puis la Catalane est tombée à nouveau enceinte, mais ils se sont interrompus et elle a été seule pendant cette période de gestation.

«Merci à ma mère et à mes amis d’être toujours là et de m’avoir donné toute la force et de ne jamais me laisser seul. Aujourd’hui plus que jamais, merci pour tout », écrivait l’influenceuse à la naissance d’Aylén, une fléchette indirecte à Jesé Rodríguez, le père du bébé, qui ne l’avait pas accompagnée. Cependant, il lui a envoyé des cadeaux et évidemment il s’occupera de l’entretien qui lui correspond, ce que Janira Barm a par contre voulu préciser pour éviter les faux commentaires et informations. Pendant ce temps, le joueur continue de vivre sa vie avec Aurah Ruiz, avec qui il est revenu depuis quelques mois, et plus proche de son fils Nyan.