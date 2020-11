Jannik Vestergaard a évité de discuter des chances de Southampton de décrocher une place européenne pour la saison prochaine.

La victoire 2-0 des Saints à domicile contre Newcastle vendredi les a placés en tête de la Premier League, bien que Liverpool, Leicester et Tottenham n’aient pas encore joué ce week-end.

C’était la première fois que le club menait l’élite en 32 ans et la première fois qu’il atteignait le sommet depuis le début de la Premier League en 1992.

Malgré le facteur de bien-être qui entoure les hommes de Ralph Hassenhüttl, Vestergaard craint de se laisser emporter si tôt dans la campagne.

“Il est très tôt pour commencer à en parler [Europe]. Nous avons été en bonne forme récemment – depuis près d’un an, je dirais », a déclaré l’international danois, par le Daily Mail.

«Nous jouons bien parce que nous travaillons dur et nous nous entraînons dur, mais nous prenons chaque match à la fois.

«Nous savons que nous avons encore de la place pour le développement et c’est là que nous nous concentrons. Nous apprenons à connaître et à faire confiance à ce que nous faisons.

Simplement 𝗦𝗧𝗨perb 🤩 pic.twitter.com/8Iun8s1WzB – Southampton FC (@SouthamptonFC) 7 novembre 2020

«Nous faisons certaines choses un peu différemment et il s’agit simplement de la cohérence de l’effectif et de l’équipe qui restent ensemble plus longtemps, travaillent avec le manager et font passer ses idées.

“Cela nous a rendus forts récemment, non seulement dans les performances mais aussi dans les résultats”, a ajouté le défenseur central.

Southampton se rendra pour affronter les Wolves le 20 novembre après la pause internationale.