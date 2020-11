Studios Marvel il abrite un grand nombre de personnages et d’histoires qui ont été adaptés dans diverses parties du monde, certains ayant beaucoup de succès et d’autres moins. Dans le cas de Homme araignée, il y a une adaptation qui a fait beaucoup de bruit lors de sa première en raison de la qualité du programme: le Spider-Man japonais 1978.

Cependant, le programme a été enregistré par lui-même Stan Lee. C’est ainsi que la série documentaire “Marvel’s 616″, L’un des premiers programmes originaux de Studios Marvel pour Disney Plus après le délai de “Le faucon et le soldat de l’hiver“Y”WandaVision»Qui a récemment été créée au plateforme de streaming.

Plusieurs années avant Homme araignée devenir un favori des fans de MCU, la série de 1978 il a été créé par Gène Pelc, qui a obtenu la bénédiction de Marvel pour discuter de la licence de ses personnages à des entreprises japonaises afin de gagner une plus grande base de fans dans le La terre du soleil levant.

Le résultat, un style totalement différent de Spider-Man à ce que l’on verrait aujourd’hui, y compris son nom principal qui n’était plus Peter Parker. Screenrant recueille un peu de l’histoire montrée dans “Marvel’s 616″ À propos du développement de cette curieuse série et de la façon dont Stan Lee s’est impliqué dans le projet.

STAN LEE APPROUVE LE SPIDERMAN DU JAPON DE 1978

Le Spider-Man japonais, l’une des adaptations les plus rares du personnage (Photo: Toei Company)

Selon la série, Pelc vu à quel point il était populaire manche dans Japon et en partenariat avec Société Toei faire une série de Homme araignée, celui qui était bourré d’action et utilisait un style similaire aux émissions les plus populaires destinées aux enfants. Cela impliquait d’apporter des changements majeurs à la façon dont il était représenté Homme araignée.

Le nom du personnage principal était Takuya Yamashiro, qui tire ses pouvoirs d’un extraterrestre et avait parmi ses principaux accessoires une voiture spéciale GP-7 et un robot géant nommé Léopardon. Le jour où Gène Pelc devait montrer le pilote aux cadres de Marvel, Pelc rappelle-toi que les premières réactions au Spider-Man japonais n’étaient pas favorables.

Les dirigeants n’avaient rien à dire au début, mais ensuite ils ont suggéré que Pelc était au Japon depuis trop longtemps puisque personne ne voudrait voir sa création. Ils ne comprenaient pas pourquoi des modifications avaient été apportées au matériel d’origine et ils ont ridiculisé le ton pour être si différent des dessins animés conventionnels.

Le Spider-Man japonais utilisait des armes de temps en temps (Photo: Toei Company)

Pelc Il a dit qu’il craignait que cela signifie que le Spider-Man japonais il serait annulé et vous perdriez votre emploi. Cependant, bien que la majorité des merveille qui a voyagé à Japon pour voir le programme ils ont détruit le pilote, Pelc rappelle-toi que Stan Lee s’est finalement levé et il a applaudi ce qu’il avait créé.

Soutien de Stan Lee c’était très utile pour lui Spider-Man japonais. Au lieu de tous les cadres de merveille souhaite supprimer le programme et le garder caché, la réponse de lis cela a aidé à apaiser les inquiétudes des autres. Pelc dit dans “Marvel’s 616” Quoi Lee a fait l’éloge du Spider-Man japonais pour être une vraie bande dessinée.

lis Il pensait que le public adulte adorerait la série à cause du style, tandis que les enfants se précipiteraient vers l’action. Il a compris que le public japonais était différent de ce à quoi il était habitué merveille et que ces changements aideraient Spider-Man japonais pour reussir.

Le Spider-Man japonais a été annulé après une saison (Photo: Toei Company)

Avec le soutien de Lee, merveille a approuvé la vision de Gène Pelc. Même si Toei annulé à Spider-Man japonais après une seule saison, le soutien de lis au programme est assez spécial. Stan Lee était le visage de merveille et avait tout le pouvoir de s’assurer que les versions de Homme araignée ils reflétaient le personnage qu’il avait créé.

le Spider-Man japonais aurait pu changer le vrai nom, l’origine et bien plus encore du personnage, mais lis il ne se souciait pas des déviations, car il capturait toujours le cœur de Homme araignée. Le spectacle a conservé sa qualité d’homme ordinaire, mais a mis à jour Spider-Man pour le public japonais.

Stan Lee: le créateur de l’univers Marvel est décédé à l’âge de 95 ans (Photo: Marvel Studios)

Sinon pour le soutien de Stan Lee mentionné dans “Marvel’s 616″, Il est fort possible que le Spider-Man japonais il ne serait pas apparu. Au lieu de cela, son approbation a permis de créer une version unique de Homme araignée, qui est devenu un favori des fans pour sa différence.

Il est possible que le Spider-Man japonais Il n’aura plus une autre adaptation, mais il est apparu dans les bandes dessinées depuis et pourrait même apparaître dans la suite de “Spider-Man: dans le Spider-Verse“Et même les plus enthousiastes penseraient que cela apparaîtrait dans”Doctor Strange 2: Multivers de la folie».

Le Spider-Man japonais a eu un croisement avec Kamen Rider (Photo: Toei Company)

