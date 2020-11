Mis à jour le 11/09/2020 à 18h30

EN DIRECT J’apprends à la maison. Connaissez ici le programme complet d’initiale, primaire et secondaire; ainsi que les horaires, les cours et les thèmes du jour, et surtout les canaux qui transmettront le programme préparé par une équipe multidisciplinaire composée de plus de 100 professionnels de l’éducation.

REGARDEZ ICI: “J’apprends à la maison” a créé son nouvel espace culturel “La Yapa”

Il est à noter qu’Aprendo en Casa est diffusé par TV Peru (Channel 7) et Radio Nacional, ils ont été rejoints par d’autres médias privés tels que Latina, Panamericana, América TV et ATV, qui font partie de la Société nationale de radio et de télévision; ainsi que le Comité Radio, qui regroupe les principales radios du pays.

En plus de 1 000 stations de radio de toutes les régions, 30 diffusent du contenu dans les langues originales Quechua Collao, Quechua Chanca, Central Quechua, Aymara, Shipibo, Ashaninka, Awajún, Yanesha et Shawi. Ensuite, connaissez l’horaire de ce mardi 10 novembre, correspondant à la semaine 32.

HORAIRE DU 10 NOVEMBRE

J’APPRENDS À LA MAISON: INITIAL (3, 4 ET 5 ANS)

Annexe 1: De 9h30 à 10h00 Médium: TV Pérou Thème: Voyageurs de l’imagination.Annexe 2: De 11 h 00 à 11 h 15 Médium: Radio nationale Sujet: Un voyage à travers l’espace. Ces cours virtuels ont commencé au milieu de l’état d’urgence déclaré par le gouvernement comme une mesure pour contrer la propagation du coronavirus (Photo: Minedu)

J’APPRENDS À LA MAISON: PRIMAIRE

1ère et 2ème année du primaireProgramme: De 10h00 à 10h30 Médium: TV Pérou Cours: Science et technologie / Communication * Thème: Nous continuons à expérimenter! Nous découvrons comment la masse influence notre expérience.3e et 4e année du primaire5e et 6e année du primaireProgramme: De 10h30 à 11h00 Médium: TV Pérou Cours: Science et technologie Sujet: Comment pouvons-nous améliorer notre capacité à apprendre? Les cours sont dispensés par niveaux d’enseignement (Photo: Minedu)

APPRENDRE À LA MAISON: SECONDAIRE

1ère et 2ème année du secondaireProgramme: De 8h30 à 9h00 Médium: Cours sur la radio nationale: Tutorat Thème: J’identifie les opportunités de développement.1ère année du secondaireProgramme: De 14h00 à 14h30 Médium: TV Pérou Cours: Mathématiques Sujet: Nous construisons un cube avec des modules Sonobé.Lycée de 2e annéeProgramme: De 14h30 à 15h00 Médium: TV Pérou Cours: Mathématiques Thème: Nous faisons des jeux basés sur l’analyse des relations et des propriétés du cube.3e et 4e année du secondaireProgramme: De 9h00 à 9h30 Médium: Radio Nationale Cours: Tutorat Thème: Profiter de mon temps libre pour identifier les opportunités et les risques dans mon projet de vie.Lycée de 3e annéeProgramme: De 15h00 à 15h30 Médium: TV Pérou Cours: Mathématiques Sujet: Nous construisons un cube avec des modules Sonobé.Lycée de 4e annéeProgramme: De 15h30 à 16h00 Médium: TV Pérou Cours: Mathématiques Thème: Nous fabriquons un octaèdre avec des modules Sonobé.Lycée de 5e annéeAnnexe 1: De 9h30 à 10h00 Médias: Radio nationale Cours: Tutorat Sujet: J’identifie les risques qui peuvent affecter mon projet de vie.Annexe 2: De 10h00 à 10h30 Médias: Radio Nationale Cours: Mathématiques ITema: Nous sélectionnons des stratégies pour minimiser les risques dans mon projet de vie.Annexe 3: De 11h00 à 11h30 Médias: Amérique latine, TV, Panaméricain et VTT Cours: Science et technologie Sujet: Nous cherchons à construire des explications sur la façon dont les sols influencent la perception de l’intensité des tremblements de terre (partie 2).Annexe 4: De 11h30 à 12h00 Médias: Amérique latine, TV, panaméricain et VTT Cours: Sciences sociales Thème: Nous gérons les mesures en cas d’urgence sismique. Les enfants reçoivent des cours tous les jours chez eux comme s’ils fréquentaient leur école (Photo: Minedu)

PROGRAMMATION RADIO DANS LES LANGUES ORIGINALES

J’apprends à la maison: Initiale dans les langues maternelles (CLIQUEZ ICI) J’apprends à la maison primaire dans les langues maternelles (CLIQUEZ ICI)

CONTENU DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020 – APPRENDRE À LA MAISON