EN DIRECT J’apprends à la maison. Connaissez ici le programme complet d’initiale, primaire et secondaire; ainsi que les horaires, les cours et les thèmes du jour, et surtout les canaux qui transmettront le programme préparé par une équipe multidisciplinaire composée de plus de 100 professionnels de l’éducation.

Il est à noter qu’Aprendo en Casa est diffusé par TV Peru (Channel 7) et Radio Nacional, ils ont été rejoints par d’autres médias privés tels que Latina, Panamericana, América TV et ATV, qui font partie de la Société nationale de radio et de télévision; ainsi que le Comité Radio, qui regroupe les principales radios du pays.

En plus de 1 000 stations de radio de toutes les régions, 30 diffusent du contenu dans les langues originales Quechua Collao, Quechua Chanca, Central Quechua, Aymara, Shipibo, Ashaninka, Awajún, Yanesha et Shawi. Découvrez ensuite l’horaire de ce mercredi 11 novembre correspondant à la semaine 32.

HORAIRE DU 11 NOVEMBRE

J’APPRENDS À LA MAISON: INITIAL (3, 4 ET 5 ANS)

Annexe 1: De 9h30 à 10h00 Médium: TV Pérou Thème: Voyageurs de l’imagination.Annexe 2: De 11 h 00 à 11 h 15 Médium: Thème de la radio nationale: Nous créons un personnage fantastique. Ces cours virtuels ont commencé au milieu de l’état d’urgence déclaré par le gouvernement comme une mesure pour contrer la propagation du coronavirus (Photo: Minedu)

J’APPRENDS À LA MAISON: PRIMAIRE

1ère et 2ème année du primaireProgramme: De 15h30 à 16h00 Médium: Radio nationale Cours: Mathématiques Thème: Construire mon jouet préféré avec des figures géométriques en deux dimensions.3e et 4e année du primaireAnnexe 1: De 10h00 à 10h30 Médium: TV Pérou Cours: Mathématiques Sujet: Les jeux mathématiques que nous faisons pendant notre temps libre.Annexe 2: De 16 h 00 à 16 h 30 Médium: Radio nationale Cours: Mathématiques Thème: Construire mon jouet préféré avec des corps géométriques.5e et 6e année du primaireAnnexe 1: De 10h30 à 11h00 Médium: TV Pérou Cours: Mathématiques Sujet: Mathématicien, moi? Bien sûr! (partie 2).Annexe 2: De 16h30 à 17h00 Médium: Radio nationale Cours: Mathématiques Thème: Construire mon jouet préféré avec des figures géométriques en trois dimensions. Les cours sont dispensés par niveaux d’enseignement (Photo: Minedu)

APPRENDRE À LA MAISON: SECONDAIRE

1ère et 2ème année du secondaireProgramme: De 8h30 à 9h00 Médium: Radio nationale Cours: Mathématiques Sujet: Nous déterminons le temps nécessaire pour développer les activités proposées pour la réalisation des objectifs personnels en utilisant des opérations avec des expressions fractionnaires.1ère année du secondaireProgramme: De 14h00 à 14h30 Médium: TV Pérou Cours: Communication Thème: Nous révisons et préparons la version finale de notre carte de visite.Lycée de 2e annéeProgramme: De 14h30 à 15h00 Médium: TV Pérou Cours: Communication Thème: Nous révisons et rédigeons la version finale de la critique personnelle et la publions dans notre journal de loisirs.3e et 4e année du secondaireProgramme: De 9 h 00 à 9 h 30 Médium: Radio nationale Cours: Mathématiques Sujet: Nous calculons le temps nécessaire pour participer à des activités familiales et communautaires pour atteindre nos objectifs personnels en utilisant des opérations avec des nombres rationnels.Lycée de 3e annéeProgramme: De 15h00 à 15h30 Médium: TV Pérou Cours: Communication Thème: Nous rédigeons un rapport sur nos activités de temps libre, faisons connaître nos goûts et préférences, et nous le diffusons.Lycée de 4e annéeProgramme: De 15h30 à 16h00 Médium: TV Pérou Cours: Communication Thème: Version finale de la peinture murale, contenant des informations sur l’utilisation appropriée du temps libre en famille.Lycée de 5e annéeAnnexe 1: De 9h30 à 10h00 Médias: Radio Nationale Cours: Mathématiques IITeme: Nous proposons des propositions pour une utilisation optimale du temps et des ressources qui me permettent de réaliser mon projet de vie.Annexe 2: De 11h00 à 11h30 Médias: Amérique latine, TV, Panaméricain et VTT Cours: Mathématiques Sujet: Nous déterminons les itinéraires et les itinéraires d’évacuation optimaux pour faire face à un événement sismique.Annexe 3: De 11h30 à 12h00 Médias: Amérique latine, TV, panaméricain et VTT Cours: Communication Sujet: Nous préparons et révisons le plan familial pour la gestion des risques de tremblement de terre. Les enfants reçoivent des cours tous les jours chez eux comme s’ils fréquentaient leur école (Photo: Minedu)

PROGRAMMATION RADIO DANS LES LANGUES ORIGINALES

