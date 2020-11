Mis à jour le 15/11/2020 à 18h30

EN DIRECT J’apprends à la maison. Connaissez ici le programme complet d’initiale, primaire et secondaire; ainsi que les horaires, les cours et les thèmes du jour, et surtout les canaux qui transmettront le programme préparé par une équipe multidisciplinaire composée de plus de 100 professionnels de l’éducation.

Il est à noter qu’Aprendo en Casa est diffusé par TV Peru (Channel 7) et Radio Nacional, ils ont été rejoints par d’autres médias privés tels que Latina, Panamericana, América TV et ATV, qui font partie de la Société nationale de radio et de télévision; ainsi que le Comité Radio, qui regroupe les principales radios du pays.

En plus de 1 000 stations de radio de toutes les régions, 30 diffusent du contenu dans les langues originales Quechua Collao, Quechua Chanca, Central Quechua, Aymara, Shipibo, Ashaninka, Awajún, Yanesha et Shawi. Ensuite, connaissez l’horaire de ce lundi 16 novembre, correspondant à la semaine 33.

HORAIRE DU 16 NOVEMBRE

J’APPRENDS À LA MAISON: INITIAL (3, 4 ET 5 ANS)

Annexe 1: De 9h30 à 10h00 Médium: TV Pérou Thème: Comment s'amuser en famille?Annexe 2: De 11 h 00 à 11 h 15 Médium: Radio nationale Sujet: Qu'est-ce que ma famille aime faire?

J’APPRENDS À LA MAISON: PRIMAIRE

1ère et 2ème année du primaireAnnexe 1: De 10h00 à 10h30 Médium: TV Pérou Cours: Social personnel / Communication * Thème: Nous avons construit notre livre d'histoire avec Anita l'astronaute! Nous identifions les femmes qui font l'histoire.Annexe 2: De 15h30 à 16h00 Médium: Radio Nationale Cours: Science et technologie Thème: Nous apprenons la découverte d'Andrea Ghez.3e et 4e année du primaireProgramme: De 16 h 00 à 16 h 30 Médium: Radio nationale Cours: Science et technologie Thème: Nous expliquons la participation et la contribution des femmes au progrès scientifique.5e et 6e année du primaireAnnexe 1: De 10h30 à 11h00 Médium: TV Pérou Cours: Social personnel Thème: Nous réfléchissons aux idées préconçues sur les hommes et les femmes et comment elles affectent la coexistence.Annexe 2: De 16h30 à 17h00 Médium: Radio nationale Cours: Science et technologie Thème: Nous expliquons la participation des femmes à l'avancement scientifique.

APPRENDRE À LA MAISON: SECONDAIRE

1ère et 2ème année du secondaireProgramme: De 8h30 à 9h00 Médium: Radio Nationale Cours: Science et Technologie Thème: Nous découvrons notre projet «Nous promouvons des actions en faveur des filles et des femmes: Non à la violence» et nous expliquons la participation des femmes à la science.1ère année du secondaireProgramme: De 14h00 à 14h30 Médium: TV Pérou Cours: Communication Thème: Nous lisons et réfléchissons sur la participation des femmes péruviennes à la prise de décision.Lycée de 2e annéeProgramme: De 14h30 à 15h00 Médium: TV Pérou Cours: Communication Thème: Nous lisons et réfléchissons sur les histoires de femmes qui ont surmonté les stéréotypes et autres adversités.3e et 4e année du secondaireProgramme: De 9h00 à 9h30 Médium: Radio nationale Cours: Science et technologie Thème: Nous avons lancé notre projet "Nous promouvons des actions en faveur des filles, des adolescents et des femmes: Non à la violence" et nous comprenons la contribution des femmes dans le travail scientifique .Lycée de 3e annéeProgramme: De 15h00 à 15h30 Médium: TV Pérou Cours: Communication Thème: Nous lisons et réfléchissons sur l'importance de promouvoir des actions pour le bien-être des adolescents.Lycée de 4e annéeProgramme: De 15h30 à 16h00 Médium: TV Pérou Cours: Communication Thème: Nous lisons et réfléchissons sur les situations de violence contre les femmes et proposons des solutions.Lycée de 5e annéeAnnexe 1: De 9h30 à 10h00 Médias: Radio nationale Cours: Science et technologie Thème: Nous avons lancé notre projet "Nous promouvons des actions en faveur des filles, des adolescents et des femmes: Non à la violence" et nous expliquons la participation des femmes aux travaux scientifiques .Annexe 2: De 11h00 à 11h30 Médias: Latino, America TV, Panamericana et ATV Cours: Education pour le travail Thème: Développer des relations avec les clients sur les canaux physiques.Annexe 3: De 11h30 à 12h00 Médias: Amérique latine, TV, panaméricain et VTT Cours: Mathématiques Sujet: Nous participons à des activités de loisirs en famille qui impliquent le taux de changement d'un modèle linéaire.

PROGRAMMATION RADIO DANS LES LANGUES ORIGINALES

J’apprends à la maison: Initiale dans les langues maternelles (CLIQUEZ ICI) J’apprends à la maison primaire dans les langues maternelles (CLIQUEZ ICI)

CONTENU DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020 – APPRENDRE À LA MAISON