EN DIRECT J’apprends à la maison. Connaissez ici le programme complet d’initiale, primaire et secondaire; ainsi que les horaires, les cours et les thèmes du jour, et surtout les canaux qui transmettront le programme préparé par une équipe multidisciplinaire composée de plus de 100 professionnels de l’éducation.

Il est à noter qu’Aprendo en Casa est diffusé par TV Peru (Channel 7) et Radio Nacional, ils ont été rejoints par d’autres médias privés tels que Latina, Panamericana, América TV et ATV, qui font partie de la Société nationale de radio et de télévision; ainsi que le Comité Radio, qui regroupe les principales radios du pays.

En plus de 1 000 stations de radio de toutes les régions, 30 diffusent du contenu dans les langues originales Quechua Collao, Quechua Chanca, Central Quechua, Aymara, Shipibo, Ashaninka, Awajún, Yanesha et Shawi. Découvrez ensuite l’horaire de ce lundi 9 novembre correspondant à la semaine 32.

HORAIRE DU 9 NOVEMBRE

J’APPRENDS À LA MAISON: INITIAL (3, 4 ET 5 ANS)

Annexe 1: De 9h30 à 10h00 Médium: TV Pérou Thème: Voyageurs de l’imagination.Annexe 2: De 11 h 00 à 11 h 15 Médium: Thème de la radio nationale: Découvrir des endroits spéciaux au Pérou. Ces cours virtuels ont commencé au milieu de l’état d’urgence déclaré par le gouvernement comme une mesure pour contrer la propagation du coronavirus (Photo: Minedu)

J’APPRENDS À LA MAISON: PRIMAIRE

1ère et 2ème année du primaireProgramme: De 15h30 à 16h00 Médium: Radio nationale Cours: Science et technologie Thème: Nous inventons nos jouets et nous nous amusons avec eux.3e et 4e année du primaireAnnexe 1: De 10 h 00 à 10 h 30 Médium: Télévision Pérou Cours: Science et technologie Thème: Sortons toute cette énergie! Nous identifions les types d’énergie qu’il existe.Annexe 2: De 16 h 00 à 16 h 30 Médium: Radio nationale Cours: Science et technologie Thème: Nous créons nos jouets pendant notre temps libre.5e et 6e année du primaireAnnexe 1: De 10h30 à 11h00 Médium: TV Pérou Cours: Science et technologie Sujet: Comment notre cerveau apprend-il?Annexe 2: De 16h30 à 17h00 Médium: Radio nationale Cours: Science et technologie Thème: Nous fabriquons des colorants naturels pendant notre temps libre. Les cours sont dispensés par niveaux d’enseignement (Photo: Minedu)

APPRENDRE À LA MAISON: SECONDAIRE

1ère et 2ème année du secondaireProgramme: De 8h30 à 9h00 Médium: Radio nationale Cours: Science et technologie Sujet: Nous comprenons les raisons qui génèrent les changements émotionnels auxquels nous sommes confrontés à l’adolescence (partie 2).1ère année du secondaireProgramme: De 14h00 à 14h30 Médium: TV Pérou Cours: Communication Thème: Nous planifions et écrivons notre carte de visite.Lycée de 2e annéeProgramme: De 14h30 à 15h00 Médium: TV Pérou Cours: Communication Thème: Nous planifions et textualisons une revue personnelle de notre hobby.3e et 4e année du secondaireProgramme: De 9 h 00 à 9 h 30 Médium: Radio nationale Cours: Science et technologie Thème: Nous discutons de la manière dont les ressources communautaires peuvent influencer l’avenir de la communauté et de ses habitants.Lycée de 3e annéeProgramme: De 15h00 à 15h30 Médium: TV Pérou Cours: Communication Thème: Nous prévoyons de rédiger un rapport sur les activités de temps libre que nous aimons faire et de le textualiser.Lycée de 4e annéeProgramme: De 15h30 à 16h00 Médium: TV Pérou Cours: Communication Thème: Nous planifions et préparons la première version de la peinture murale sur la bonne utilisation du temps libre.Lycée de 5e annéeAnnexe 1: De 9h30 à 10h00 Médias: Radio nationale Cours: Science et technologie Thème: Nous nous appuyons sur les avancées scientifiques et technologiques pour gérer les risques liés aux phénomènes naturels.Annexe 2: De 11 h 00 à 11 h 30 Médias: Amérique latine, télévision, panaméricain et VTT Cours: éducation pour le travail Thème: Nous avons lancé notre projet d’entrepreneuriat avec nos propres ressources.Annexe 3: De 11 h 30 à 12 h 00 Médias: Amérique latine, télévision, panaméricain et VTT Cours: Communication Sujet: Nous lisons un texte d’instructions pour apprendre à panser en cas d’urgence sismique. Les enfants reçoivent des cours tous les jours chez eux comme s’ils fréquentaient leur école (Photo: Minedu)

PROGRAMMATION RADIO DANS LES LANGUES ORIGINALES

J’apprends à la maison: Initiale dans les langues maternelles (CLIQUEZ ICI) J’apprends à la maison primaire dans les langues maternelles (CLIQUEZ ICI)

CONTENU DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020 – APPRENDRE À LA MAISON