Jarvis Landry a été remarquablement cohérent au cours des dernières années. Il n’attrape pas beaucoup de touchés, mais le récepteur des Browns a toujours été une menace fiable pour la PPR. Il a enregistré au moins 81 captures au cours de chacune de ses six saisons, et il avait l’air bien la semaine dernière, récoltant cinq passes pour 61 verges. Cependant, il y a une question de savoir s’il jouera avant un affrontement de football jeudi soir avec les Bengals. Landry souffre d’une grave blessure à la hanche et est officiellement discutable pour le match. Il est difficile de savoir s’il sera actif ou non, donc les propriétaires de football fantastique et les joueurs de DFS devront vérifier son statut actif / inactif avant de prendre des décisions de départ et de sit-em impliquant Landry.

Nous aurons des mises à jour ci-dessous avant le match des Browns-Bengals et jusqu’à ce que le rapport officiel inactif soit publié vers 18 h 50 HE jeudi soir. Pour plus de nouvelles fantastiques, suivez-nous sur Twitter @SN_Fantasy.

Jarvis Landry joue-t-il jeudi soir?

Landry a été répertorié comme non-participant à la pratique de mardi, selon le site officiel des Browns, avant d’enregistrer une session limitée mercredi. C’est une bonne nouvelle que le statut de Landry semble évoluer dans la bonne direction, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’il jouera.

Parce que les Browns jouent sur une courte semaine en début de saison, ils pourraient choisir de faire asseoir Landry et de s’assurer qu’il sera en bonne santé à la troisième semaine. être un problème sur toute la ligne. Essentiellement, s’il y avait un temps pour Cleveland de faire asseoir Landry pour un match pour aider cette blessure à guérir, ce serait celui-ci.

À l’inverse, on pourrait soutenir que Landry pourrait jouer jeudi soir puisqu’il disposera de 10 jours entiers entre les matchs après cela. On ne sait pas quelle option les Browns et Landry choisiraient parce que l’étendue exacte de la blessure de Landry n’est pas claire.

Si Landry affronte les Bengals, on peut lui faire confiance en tant que WR3 haut de gamme dans un match solide. Dans les formats PPR, il pourrait passer à la gamme WR2 car il devrait être en ligne pour attraper beaucoup de passes, surtout si les Bengals se concentrent sur le ralentissement d’Odell Beckham Jr. et le jeu de course des Browns.

Si Landry rate le match, Beckham et les deux meilleurs RB des Browns, Nick Chubb et Kareem Hunt, bénéficieraient d’un coup de pouce car ils assumeraient une grande partie de la charge de travail offensive. Au receveur, Rashard Higgins serait probablement le prochain homme avec KhaDarel Hodge. Les deux seraient trop risqués pour jouer dans des ligues fantastiques d’un an, mais l’un ou l’autre (de préférence Higgins) pourrait être un bon pilote à affronter dans des tournois DFS à un seul match.

Il est également possible que Kevin Stefanski puisse donner plus d’action à ses bouts serrés si Landry est absent. Les Browns ont plusieurs monteurs de lignes offensifs discutables, ils peuvent donc avoir besoin de certains bloqueurs en ligne pour les aider. Cela pourrait ouvrir d’autres opportunités de réception pour Austin Hooper, qui est déjà en ligne pour une charge de travail accrue avec David Njoku (genou) sur IR et la recrue de quatrième tour Harrison Bryant.

Nous vous tiendrons au courant de l’état d’avancement de Landry. S’il ne peut pas jouer, les propriétaires de fantasy devraient toujours avoir de nombreuses options à sa place étant donné qu’il est si tôt dans la semaine et qu’il y a plusieurs bons matchs à profiter de cette semaine.