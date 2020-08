Ancien numéro 1 mondial du golf, l’Australien Jason Day s’est dit impressionné par la puissance de Bryson DeChambeau, mais doute que le corps encombrant de l’Américain puisse supporter la pression sur le long terme. Sur la base de sa propre expérience de gonflement de Day en 2017, il ne pense pas que cela soit durable.

DeChambeau (26 ans) a gagné près de 10 livres (20 kg) de poids musculaire et c’est l’un des plus gros sujets de discussion dans le monde du golf depuis la reprise du circuit de la PGA en juin. Il a beaucoup plus de muscle et frappe monstre après monstre.

«J’ai eu une brève discussion avec lui à propos de son corps et de son swing. Il semble que ce qu’il fait actuellement fonctionne. À court terme, je pense que tout ira bien. À moyen et long terme, je ne pense pas que ce sera le cas.

Je ne pense pas que son corps puisse supporter la quantité de stress qu’il lui impose car non seulement il a ajouté beaucoup de poids rapidement, mais il a également ajouté beaucoup de vitesse très rapidement. Je suppose que le temps nous le dira », a déclaré Day avant la deuxième épreuve des séries éliminatoires du PGA Tour à Chicago vendredi.

Jour essayé et échoué

Day (32 ans) a poursuivi en disant que son expérience de beaucoup de travail acharné dans le gymnase il y a quelques années avait en fait endommagé son swing et aggravé ses problèmes de dos: «Je n’ai plus 21 ans. Je comprends et je réalise où se trouve mon corps. termes de ma carrière, donc si je veux ajouter plus d’années à ma carrière, je dois mettre le travail ».

Day a admis qu’il pourrait se tromper sur le déménagement de DeChambeau, en disant: «Je peux manger mes mots et il peut être ici pendant 20, 30 ans de plus et faire exactement la même chose. Mais en passant par ce que j’ai fait, il peut être très difficile d’ajouter ce poids et d’essayer d’ajouter cette vitesse très rapidement ».

DeChambeau est très fier de son jeu physique, qualifié par certains de «swing le plus violent du jeu». Il a même attribué sa victoire au tournoi Rocket Mortgage Classic en juillet à ses nouveaux muscles bombés. Day n’écarte en aucun cas l’approche de DeChambeau.

«Je sais qu’il a l’impression de savoir de quoi il parle parce que chaque fois que je lui parle, il a 100% confiance en ce qu’il fait et il semble en bonne santé, ce qui est une bonne chose. J’espère qu’il restera en bonne santé et ne lui souhaite que du succès parce que c’est un gars dont tout le monde parle en ce moment ».

Jason Day pense que Bryson DeChambeau rend le jeu passionnant parce qu’il est tellement impressionnant à regarder. « Il n’y a pas beaucoup de monde en tournée où les gens s’arrêtent sur le stand et regardent un gars frapper des balles comme Bryson ».