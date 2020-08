Mis à jour le 29/08/2020 à 15:36

Jason Silva, ancien joueur de Colo Colo, est gravement compromis devant la justice chilienne après avoir été arrêté pour son lien présumé avec un groupe criminel qui a semé la terreur à Santiago. Le footballeur chilien a été capturé avec 11 autres personnes et placé en résidence surveillée.

Le milieu de terrain de 29 ans a été interpellé ce vendredi par la police d’enquête chilienne (PDI) dans le cadre de « l’opération Clone », visant à mettre fin à un gang spécialisé dans les « coups de porte » et les « lock-ups », formes de vols dans le que les victimes sont interceptées avec violence alors qu’elles entrent dans leurs maisons et à bord de leurs véhicules, respectivement.

Silva, qui a joué en 2013 pour Colo Colo entre des problèmes disciplinaires et est récidiviste en difficulté avec la justice chilienne, cherchait une nouvelle équipe après avoir joué dans la promotion équatorienne.

Le PDI chilien a rapporté que le gang possédait des voitures haut de gamme, des armes à feu et de la drogue. «Les véhicules ont été vendus à des sujets dédiés à leur clonage et à leur commercialisation ultérieure. De plus, ce gang a utilisé l’argent obtenu pour acheter des armes à feu et de la drogue », a-t-il détaillé sur les réseaux sociaux.

Avec 12 personnes détenues, le # OperaciónClon, développé par les détectives de la Brigade de vol de l’Est, a culminé, qui a permis le positionnement d’un gang criminel, spécialisé dans le « claquement des portes » et les « enfermement » dans 7 crimes commis dans les secteurs est et sud du #RM . pic.twitter.com/lyezkrcx83 – PDI Chili (@PDI_CHILE) 28 août 2020

Après avoir été formellement accusé, Silva était assigné à résidence et a déclaré via Instagram: « Dans une maison avec ma famille, tout va bien, alors ils arrêtent de parler avec … », a-t-il écrit à propos d’une photo dans laquelle il apparaît avec son partenaire.

Lors d’un dialogue avec La Tercera en avril, il a déclaré qu’il regrettait ses problèmes en dehors des champs. «Je veux jouer à nouveau, c’est ce que j’aime le plus après toutes les erreurs que j’ai commises. Je me suis entraîné seul, j’ai vu aux infos que les gens vous interrogent, les amis ne sont pas là, vous êtes seuls. Vous devez avoir l’esprit fort », a-t-il déclaré au milieu de la pandémie de COVID-19.

Jason Silva enregistre les arrestations de la police tout au long de l’année dernière pour conduite avec de faux documents et l’avoir fait à une autre occasion en état d’ébriété. Il a également été accusé d’avoir tenté de corrompre les autorités.

