Fernando Alonso revient en Formule 1 et le Grand Cirque attend avec impatience le retour du double champion du monde. Le dernier à commenter le retour de l’espagnol a été Bouton Jenson, son partenaire depuis deux ans chez McLaren et qui a parlé de la personnalité de l’Asturien dans une interview avec Planet F1. De plus, il a même déclaré qu’il s’attend à un Alonso plus humble à son retour sur les circuits.

«Je pense que c’est génial qu’Alonso soit de retour. C’est une vraie personnalité et je pense probablement a appris à être un peu plus humble ces dernières années. Je pense que vous verrez un Alonso vraiment fort et éduqué. Il est très bon pour le sport, très bon pour lui et il semble travailler très dur sur sa forme physique, ce qui est fantastique. Il devra l’être, puisqu’il n’est plus un jeune homme! », A déclaré un Jenson Button, qui a été champion du monde en 2009 et entre 2015 et 2017 était un compagnon de Fernando Alonso, dans le retour désastreux de cela à McLaren qui a conduit à sa retraite de la Formule 1.

En outre, Bouton Jenson Il a également déclaré que: «Le retour de Alonso C’est aussi une très bonne chose pour Renault, une équipe avec laquelle ils ont remporté deux Coupes du monde de F1. Bien sûr, Fernando aura un départ difficile car Ricciardo a très bien fait. Ce sera très amusant de voir Daniel chez McLaren aux côtés de Lando Norris… mais la vérité est que c’est super de voir Fernando de retour sur la grille.

Fernando Alonso et ses options pour gagner à nouveau

Fernando Alonso revenir à Formule 1 et jour après jour, les nouvelles du retour de l’un des coureurs les plus traditionnels sur la grille suivent. Petit à petit, Alpine donne des détails sur la voiture qu’il conduira à son retour sur le Gran Circo et, il y a quelques jours, Pedro Martínez de la Rosa a également précisé que l’Asturien pourrait à nouveau être champion du monde.

Tout d’abord, une année 2021 attend l’Asturien au cours de laquelle il pourrait même toucher un podium avant d’affronter une 2022 avec un changement de réglementation, ce qui alimente l’illusion de l’Asturien qui ressent des possibilités en deux saisons. Pour cela, il travaille jour après jour et c’est le grand objectif de l’un des meilleurs de l’histoire de ce sport.