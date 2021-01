Javi Sánchez, né à Oviedo il y a 33 ans, estime que la seule signification du match de dimanche était de renforcer la candidature de Llanera pour occuper l’un des deux postes qui accordent une promotion directe.

«C’était un match important parce que c’était un rival direct pour le but ultime, qui est d’entrer dans ces deux premières places. Je pense que l’équipe va bien et qu’elle va la combattre, et sinon essayer d’occuper la troisième place qui donne le jeu », souligne l’attaquant de l’équipe Harlequin.

Sánchez, qui a marqué quatre buts dans la compétition, se souvient bien des deux buts marqués contre Caudal: «Le premier est issu d’une pièce de Matías et Omar; la balle touche le deuxième poteau et je devais juste pousser. Le deuxième était un long ballon que Jorge et Matías tentent de combattre avec la défense, personne ne le touche et j’en profite, je reste devant le gardien et je passe d’un côté ».

Pour le joueur de Llanera, il n’y a aucun doute sur la justice du résultat final: “Nous avons été supérieurs en première mi-temps, et en seconde nous avons même eu suffisamment d’occasions d’augmenter les revenus”.

Avec ce triomphe prestigieux, le club de Llanerense a définitivement laissé derrière lui le match malheureux contre Mosconia, même si pour Javi Sánchez cela n’a jamais eu trop d’importance. «Toutes les circonstances étaient contre nous et nous ne pouvions pas faire plus; Beaucoup de gens se sont blessés, le gardien Alejandro a dû jouer au centre … si quelque chose pouvait mal tourner ce jour-là, il sortait, alors nettoyez l’ardoise “, explique l’attaquant.

Malgré le fait que Caudal soit l’équipe dans laquelle il a joué le plus longtemps, Sánchez explique que “quand vous entrez pour jouer, c’est une autre équipe, même si je l’aimerai toujours pour le temps que j’y étais”. Il n’envisage pas non plus d’être le meilleur buteur de la compétition: “Je n’y ai pas pensé et je ne vais pas y penser.”

C’est ainsi que l’attaquant de Llanera est, concentré sur un groupe qu’il voit «mieux chaque jour» après avoir récupéré des troupes. Le prochain rendez-vous, demain avant le Praviano au Pepe Quimarán, à partir de 15h45. “Ils arrivent dans une bonne dynamique et ce sera certainement un match disputé”, conclut l’attaquant.