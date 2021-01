Delia Losa, déléguée gouvernementale des Asturies. | Irma Collin

La Délégation gouvernementale des Asturies, publié par LA NUEVA ESPAÑA, poursuit son enquête sur l’origine de l’épidémie de covid dans le Sporting, après avoir officiellement annoncé avoir demandé à la police d’ouvrir une enquête pour déterminer l’origine de l’épidémie et s’il existe un lien avec une célébration dans un local, après avoir été diffusée réseaux sociaux la présence de deux joueurs sportifs à Bellavista la veille de Noël, ce qui détache le groupe Gavia de l’épidémie de covid: «Les joueurs n’étaient pas infectés à Bellavista».

“La délégation gouvernementale a demandé à la police des Asturies d’ouvrir une enquête pour clarifier si l’épidémie de covid-19 liée au Real Sporting de Gijón est liée à la célébration d’événements qui enfreignent la réglementation sanitaire approuvée par la Principauté”, a-t-il expliqué. hier l’institution, devant laquelle se trouve Delia Losa. «La délégation gouvernementale réussit très bien à ouvrir une enquête pour savoir si des parties illégales ont été détenues.

Cela me semble très approprié. Et qu’ils soient sanctionnés et interdits », a déclaré le vice-président du Sporting Javier Martínez, partenaire du groupe hôtelier Gavia, dans des déclarations à la TPA. Martínez, à Cuatro, a supposé que “les mesures sanitaires n’étaient pas strictement observées”, mais a précisé que “Oui, c’est vrai qu’il est très difficile que la veille de Noël à huit heures trente ou neuf heures du soir, il n’y ait pas une petite exaltation de l’amitié et cela est devenu incontrôlable”. Et plus tard, il a ajouté que «c’est un peu un problème pour tous les clients, qui n’ont pas assumé les protocoles qui sont marqués. Nous nous excusons pour l’erreur qui a été commise. “.

Martínez a fait ces déclarations après qu’une déclaration a été publiée par Gavia reconnaissant la présence des joueurs de rojiblancos Manu García et Nacho Méndez à l’un de leurs sites le soir de la veille de Noël. «Il n’y avait pas de soirée privée», soulignent-ils. Le groupe hôtelier a également publié hier une vidéo du restaurant Bellavista dans l’après-midi du 24 décembre. Dans celui-ci, qui dure quelques secondes, Nacho Méndez et Manu García apparaissent assis à côté de l’ancien rojiblanco Isma Aizpiri – maintenant à Melilla – à une table dans les locaux.

Le message de Gavia avec la vidéo a été publié après la diffusion d’une vidéo avec des jeunes debout sur les réseaux et aussi une photo dans laquelle ils sont apparus en train de prendre un instantané, et derrière les joueurs du Sporting, à un moment où celui que les mesures de sécurité n’ont pas été respectées. «Ils se sont réunis pour prendre une photo à un moment précis, ne respectant pas le règlement de la chambre, et ils en ont été prévenus», justifie le groupe hôtelier, qui admet également que ce jour-là «il y avait des clients qui enfreignaient les règles de sécurité et certains ont été expulsés de l’enceinte et autres avertis ».