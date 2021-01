Rentrer à la maison. Javier Mascherano, qui a annoncé sa retraite définitive du football le 15 novembre de l’année dernière, a été confirmé par l’AFA en tant que nouveau membre de la structure de la Équipe nationale argentine après un accord signé à Ezeiza.

Il ‘Petit chefa accepté de saisir l’occasion après une réunion prolongée sur la propriété Ezeiza, avec le président de la AFA, Claudio Tapia et Lionel Scaloni, entraîneur du Équipe nationale argentine. L’entraîneur physique Pablo Blanco, ancien assistant du disparu Alejandro Sabella, a également participé.

Le travail de Javier Mascherano Dans le programme Méthodologie et Développement, il s’agira de définir une ligne tactique dans les catégories des jeunes (Sub 15, 17 et 20), femmes et hommes. Déterminez comment les équipes vont jouer, comment elles vont attaquer et comment elles vont se défendre. Pablo Blanco remplira la même directive, mais du côté physique.

Ce travail au sein des équipes de jeunes d’Ezeiza sera complété par Oscar Hernández Romero, un entraîneur espagnol qui a travaillé dans les divisions de formation à Barcelone.

Javier Mascherano, accompagné du préparateur physique Pablo Blanco et Oscar Hernández Romero, rejoindra la structure des équipes nationales en charge du département de méthodologie et de développement qui sera présentée dans les semaines à venir. pic.twitter.com/yXePtmVcPI – Équipe nationale d’Argentine 🇦🇷 (@Argentina) 5 janvier 2021

Javier Mascherano est le joueur qui portait le plus souvent le maillot du Équipe nationale argentine avec 147 matchs, quatre Coupes du monde dans le dos et deux médailles d’or olympiques au cou. Une trajectoire qui a été défendue par Lionel Sclaloni. “Evidemment les portes de la propriété seront ouvertes, car c’est comme ça que ça doit être, un gars qui a passé autant de temps et qui met tant de passion en lui, a les portes ouvertes”, a déclaré le sélectionneur de l’albiceleste.

Les plans de la ‘Petit chef«Ils sont clairs, continuent d’être liés au football. «Tout se passera naturellement, mais j’aimerais être entraîneur si tout va bien. Je ne sais pas où ni dans quel rôle (jeunes ou seniors), mais j’aimerais bien », a déclaré l’ancien joueur.

