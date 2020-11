Javier Mascherano il a annoncé son départ du football par surprise. Le petit patron raccroche ses bottes à 36 ans et il l’a rendu public après la défaite de son équipe, Estudiantes de La Plata, contre Argentinos Juniors. «J’ai joué moins que prévu, mais J’ai vécu ma profession à cent pour cent», A déclaré l’ancien joueur barcelonais.

«Je veux annoncer qu’aujourd’hui je prends ma retraite du football professionnel, je tiens à remercier ce club qui m’a donné l’opportunité de terminer ma carrière en Argentine. Malheureusement, j’ai joué moins que prévu. C’est quelque chose auquel je pensais à cette époque et aujourd’hui je le communique. C’est la chose la plus correcte. Avec ces mots et beaucoup d’intégrité, Javier Mascherano a annoncé sa retraite du football après la défaite de son équipe, Estudiantes, face aux Argentinos Juniors (0-1) lors de la troisième journée de la Ligue argentine.

«Il est temps de terminer ma carrière à cause de ce qui m’est arrivé ces mois-ci, que sur le plan personnel et après y avoir réfléchi pendant tout ce temps, le plus correct est de terminer aujourd’hui. J’ai vécu mon métier à 100%, j’ai fait de mon mieux»Javier Mascherano s’est exprimé avec une émotion bien contenue.

L’énorme palmarès de Mascherano

El Jefecito raccroche ses crampons et laisse derrière lui un record enviable et une carrière pleine de succès: 1 ligue argentine (River Plate) 1 ligue brésilienne (Corinthians), en plus de 5 Ligues d’Espagne, 5 Copas del Rey, 3 Super Coupes d’Espagne, 2 Ligues de Champions, 2 Super Coupes d’Europe et 2 Coupes du Monde des Clubs, tous avec Barcelone et avec l’équipe argentine 2 médailles d’or aux Jeux Olympiques. Ce sont les titres qui contemplent Javier Mascherano.

De plus, avec le maillot argentin, Javier Mascherano est devenu l’un des joueurs les plus charismatiques. Il a disputé quatre Coupes du monde, avec le finaliste brésilien 2014 comme le meilleur résultat et avec une carrière avec plus d’échecs que de succès avec l’albiceleste.

A 36 ans et après avoir remporté tout ce qui peut être gagné au niveau du club, Mascherano rejoint la retraite annoncée il y a quelques jours par Fernando Gago. El Jefecito s’est démarqué en Premier League où il a joué pour West Ham et Liverpool et après son passage à Barcelone, il a tenté sa chance en Chine dans les rangs de Hebei Fortune.

A son retour au football en Argentine il n’a pas pu trouver le rythme en raison de l’arrêt du championnat en raison de la pandémie de coronavirus. Mascherano pouvait à peine jouer 11 matchs avec Estudiantes entre la Ligue et la Coupe.

L’entraîneur des Estudiantes, Leandro Desábato, a accompagné Mascherano dans la salle de presse et a offert sa version: «J’en avais fait des commentaires à la direction et nous savions qu’après la pandémie, c’étaient des choses qui pouvaient arriver. Ce sont des choses personnelles et la vérité est compréhensible. Pas grand chose à dire».