Javier Tebas a utilisé les clubs de football d’Espagne pour devenir un nouveau riche. Le président de la Ligue, élu à ce poste en 2013, a débuté sa carrière avec un discours populiste disant que son prédécesseur José Luis Astiazarán a trop chargé à la tête de l’association patronale du club et cette saison-là, son salaire a été réduit de 32 000 euros par an par rapport à son prédécesseur.

Ce geste, applaudi parmi les clubs, s’est retourné contre des clubs désormais bouleversés par les agissements du président le plus influent – Dans tous les sens – que l’organisation a connus. Tebas inculpe non seulement en tant que footballeur professionnel de haut niveau, mais entretient également des contacts très étroits avec des clubs comme le démontre l’affaire Fuenlabrada et aussi vous pouvez voir de votre point de vue combien d’entre eux saignent financièrement du coronavirus, alors qu’il facture 37% de plus que la saison précédente.

Selon une étude de Sports Intelligence sur les salaires de la saison 2019-20 dans les clubs –Il faut se souvenir qu’ils sont désormais plus bas en raison de la pandémie–, Thèbes avec ses 3,46 millions d’euros facture plus en moyenne que les joueurs de 17 clubs espagnols. Seules les trois équipes qui aspirent à aller en Super League européenne – FC Barcelone, Real Madrid et Atlético – paient leurs employés plus que ce que reçoit le galactique Tebas.

Pour avoir une idée de la énorme salaire du président de la Ligue il vous suffit de le comparer à la seule superstar mondiale qui reste dans la compétition: Leo Messi. L’Argentin, peut-être l’un des meilleurs négociateurs dans les bureaux, est le footballeur le mieux payé du monde aujourd’hui avec un gage de 50 millions par an. Eh bien, Thèbes a réussi à s’améliorer de façon exponentielle pendant cette période.

En 2013, le capitaine de Barcelone a empoché 12 millions de jetons et a réussi à augmenter cette valeur de quatre, tandis que le président de l’association patronale du club a réussi à l’augmenter de dix. Loin de donner l’exemple en situation de pandémie et de crise, Thèbes a reçu une rémunération historique dans le monde du sport en multipliant ce qui est reçu par tout leader sportif en Espagne.

Les complices

Les clubs, principalement les petits, sont devenus les principaux complices de ces déchets. Thèbes en a fait des millionnaires 2015 avec la distribution centralisée de la télévision et depuis lors, ils ont vécu en tant que nouveaux riches, tout comme l’avocat qui était auparavant connu pour avoir amené des investisseurs étrangers à la Ligue comme le controversé Dimitri Piterman.

Thèbes, à ce rythme, vous pourriez penser à surpasser les commissaires aux sports des États-Unis pendant votre mandat actuel dans la Ligue, dont les salaires tournent autour de 10 millions de dollars comme c’est le cas du patron de la NBA Adam Silver. Pour l’instant, la progression de son salaire mérite d’être étudiée, bien qu’il y ait eu de nombreuses astuces en cours de route.

En 2018, lorsque le président de la Ligue était mécontent de ses gains en compétition et de graves problèmes dus à des dettes auprès du Trésor, il a porté un coup en disant publiquement qu’il avait une offre irréfutable de la Serie A. italienne. Les clubs, innocents d’entre eux, se sont précipités pour faire passer son salaire à 1,5 million. Savez-vous combien Luigi Di Siervo, l’actuel PDG de la compétition, facture en 2020? Un peu plus d’un million d’euros. Thèbes a fait un porte-clés avec les clubs, qui dansent toujours sur l’eau.