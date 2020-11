Un pourcentage important de clubs de football en Espagne est contrarié par Javier Tebas. Alors que beaucoup d’entre eux saignent du manque de revenus du coronavirus, le président de la Ligue n’a pas baissé son salaire d’un centime, plutôt le contraire, passant à l’obscène chiffre jusqu’à 3,46 millions d’euros.

Tebas n’a pas du tout manifesté de solidarité avec les 42 clubs qui l’ont réélu fin 2019. Tous ont vu leur mode de vie bouleversé avec des pertes qui atteignent au moins 30% de leur budget dans les cas les plus optimistes, voir leurs revenus de billetterie, de vente de t-shirts ou d’espaces commerciaux diminuer. Le résultat a été vu sur le marché des transferts, où les clubs ont dépensé 70% de moins que la saison précédente.

Dans ce scénario apocalyptique pour les clubs espagnols, Le leader a enregistré cette année une augmentation de salaire de 37% par rapport à l’année précédente, avec les joueurs qui composent la compétition – les vrais protagonistes de tout – être obligé de réduire son salaire ostensiblement. Le résultat de l’équation est que le président de l’association de club présente actuellement une carte similaire à celle d’un footballeur faisant partie d’une équipe évoluant en Ligue des champions.

Le président n’a pas pardonné un centime de la prime Avec lequel les clubs ont décidé de le récompenser en signant l’accord pour la vente des droits de télévision centralisés de 2018 à 2021, facturant 1,35 million, soit le triple de celui de l’année dernière pour ce supplément lorsqu’il a empoché 445.000 euros de bonus. Il convient de préciser que le salaire fixe de Thèbes est de 2,11 millions d’euros. Dans l’état actuel des choses, il n’est pas surprenant que de nombreux clubs aient été contrariés que le président n’ait pas eu pas le moindre geste et il semble que cette crise l’ait même bien servi.

Thèbes, qui s’est présentée à la réélection entourée de controverse en maintenant une dette financière avec la Ligue, Il a réussi à rembourser le prêt de 1,8 million d’euros qu’il avait après être entré dans cette juteuse collection. Les clubs qui ont déjà signé ce bonus se sentent désormais déçus de l’attitude d’un Tebas qui n’a pas voté de contestation, malgré le fait que nous ne parlons pas précisément d’un salaire mileurista, mais du leader sportif espagnol qui charge le mieux avec plusieurs longueurs de différence avec le second.

Un examen de la vue

Les mêmes clubs qui l’ont soutenu vont maintenant le regarder à la loupe pour la prochaine négociation collective des droits télévisuels.. Tebas a l’intention de signer un accord le plus tôt possible – Messi pourrait quitter le Barça cet été – car il sent que la valeur de la Ligue chutera avec des opérateurs tels que Mediapro en difficulté financière et Telefónica en regardant où il dépense chaque euro. Le président ne peut pas vendre la même cache que dans les temps anciens quand il avait Cristiano Ronaldo ou Neymar en compétition.

Il est révolu le temps où Thèbes, l’humble, est venu remplacer José Luis Astiazaran à la tête de la Ligue en 2013. Sa première mesure d’abaisser son salaire par rapport à son prédécesseur – «qui gagnait beaucoup», a-t-il dit – est l’un des plus grands actes de cynisme qui aient existé dans l’histoire du football espagnol. Après avoir accepté 348 000 euros cette saison-là, il facture désormais dix fois plus en sept ans seulement. Même Messi n’a pas réussi à se réévaluer autant.