Jay Bilas est l’un des piliers du repêchage de la NBA à travers des décennies de couverture pour ESPN. L’analyste de basket-ball universitaire de longue date est un analyste de NBA Draft de longue date, devenu tristement célèbre pour son utilisation de l’envergure.

Blague à part, peu d’analystes ont une plus grande expérience dans la couverture du projet et des perspectives que Bilas. Bien qu’il ait donné ses réflexions sur LaMelo Ball dans le passé, l’appelant « aussi talentueux que quiconque » lors du repêchage de la NBA 2020, il a récemment offert un rapport de dépistage beaucoup plus détaillé sur Ball pour le Charlotte Observer.

Bien que l’ensemble du rapport de dépistage soit beaucoup trop long pour être inclus dans cet article, voici un petit extrait de son résumé du match de Ball.

«La balle a une taille positionnelle. C’est un 6-7 ou 6-8 légitime. Il est incroyablement créatif avec le ballon. Il est ridiculement talentueux. Juste un passeur fabuleux; tout ce que son frère (Lonzo, meneur des pélicans de la Nouvelle-Orléans) est. Il ne le tire tout simplement pas (bien). Il va devoir vraiment y travailler. Il a une version étrange. Et pire que la version étrange? Il n’entre pas. »

Dans l’ensemble, Bilas a classé Ball troisième sur son grand tableau avec Anthony Edwards premier et James Wiseman deuxième. Bilas a noté l’âge et l’athlétisme d’Edwards ainsi que la taille et la polyvalence de Wiseman comme des points positifs dans chacun de leurs rapports de dépistage respectifs.

Sur Ball, son tir incohérent était l’un des principaux points de discussion négatifs. Bilas a également longuement discuté de la façon dont Ball n’a «pas été socialisé» en raison de son éducation unique.

Ball n’a pas passé plus d’une saison avec une équipe depuis son départ de Chino Hills. Son passage chez SPIRE, qui a duré de novembre à début mars, est le plus long qu’il ait passé avec une équipe organisée ces dernières années. Ball entretient toujours des relations avec Rocket Watts et Isaiah Jackson de cette équipe, deux des autres prospects remarquables, alors que le trio interagit régulièrement sur les réseaux sociaux.