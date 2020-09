Les entraîneurs de la NBA peuvent guider leurs équipes à travers les possessions du moment critique avec des conceptions de jeu et des ajustements de composition, mais ils sont généralement limités dans leur capacité à avoir un impact direct sur les jeux. Ensuite, il y a l’entraîneur des Raptors, Nick Nurse, qui a peut-être causé un roulement lors de la victoire de son équipe dans le sixième match contre les Celtics mercredi soir.

À moins d’une minute de la fin du règlement et le match à égalité à 98 ans, l’attaquant des Celtics Jayson Tatum a dépassé Pascal Siakam et a rencontré OG Anunoby aidant son homme. Cela a ouvert une voie de dépassement claire à Daniel Theis.

PLUS: Kyle Lowry signe un chef-d’œuvre dans la victoire du sixième match des Raptors

Malheureusement pour Boston, la passe de Tatum a volé juste à côté de Theis. Comment Tatum, qui a terminé le match 6 avec neuf passes décisives, a-t-il pu rater si mal un kickout de base? Eh bien, il est possible que Tatum ait vu l’infirmière se tenir à côté de Theis le long de la ligne de touche.

Bien qu’il soit clair que Nurse n’aurait pas dû se tenir si près de l’action lors d’une pièce en direct, Tatum a pris la grande route et a refusé de blâmer qui que ce soit d’autre que lui-même.

«C’était ma faute», a déclaré Tatum. “Je ne peux pas blâmer Nick Nurse. Il ne joue pas. C’était de ma faute.”

Je n’ai réalisé qu’après le match que la raison pour laquelle Tatum est passé à Nurse n’était pas seulement parce que Nurse se tenait hors de la boîte des entraîneurs, mais il se tenait littéralement dans les limites du coin. “C’était ma faute. Je ne peux pas blâmer Nick Nurse. Il ne joue pas. C’était ma faute”, a déclaré Tatum. pic.twitter.com/yHbyqn0OXw – Jared Weiss (@JaredWeissNBA) 10 septembre 2020

L’un des coéquipiers de Tatum ne semblait pas partager ce point de vue. Interrogé sur l’incident, Jaylen Brown n’a pas appelé Nurse par son nom, mais il n’était pas non plus très subtil dans ses commentaires.

“Vous savez, comme je l’ai déjà dit, je pense que c’est beaucoup d’émotions. C’est très intense et des choses comme ça”, a déclaré Brown. “Et parfois les choses semblent aller trop loin. Gardons ça sous contrôle. Gardons-le respectable. Et continuons à jouer au basket. Les hommes adultes devraient être capables de se contrôler, en particulier les entraîneurs.

“Alors, continuons à faire ce que nous devons faire, jouer au basket. Continuons à nous battre.”

Une passe précise aurait-elle garanti un Theis 3 points? Non bien sûr que non. Mais dans un match hautement compétitif qui allait doubler la prolongation, chaque opportunité comptait, et les Celtics ont perdu une chance critique de prendre les devants et de clôturer leur série de deuxième tour.

Maintenant, Boston cherchera à récupérer pour le match de vendredi 7. Les fans des Celtics espèrent que l’infirmière restera dans la boîte des entraîneurs pour ce match.