Les Denver Nuggets ont fait un vaillant effort contre les Utah Jazz dans le quatrième match de leur série éliminatoire de la NBA au premier tour, une amélioration considérable par rapport au raté qu’ils ont posé lors du troisième match. Cependant, l’effort n’a pas été suffisant. Donovan Mitchell de l’Utah a perdu 50 points sur Denver pour la deuxième fois de cette série, donnant à son équipe une avance de 3-1 dans la série et a son adversaire sur le point de sortir de la bulle.

Reste-t-il un espoir pour les Nuggets, ou cette série est-elle terminée? Passons au crible les détails:

Jazz de l’Utah

Dans Game 4, c’était la même histoire pour les Jazz: ils n’ont pas manqué. Utah a tiré 57% du terrain et 48% au-delà de l’arc. En 4 matchs, l’équipe a affiché le meilleur pourcentage de buts sur le terrain en séries éliminatoires à plus de 61%.

Alors que Mitchell a été la véritable histoire de cette résurgence de l’Utah, Mike Conley est en feu à peine deux matchs en arrière, et Jordan Clarkson a soutenu la deuxième unité, partant dans le quatrième match pour 24 points.

L’Utah a les cercles de défense de Denver et se régaler de mauvaises couvertures pick-and-roll. L’entraîneur-chef Quinn Snyder fait fredonner son équipe du côté offensif. Même si Denver a été en mesure de marquer comme ils l’ont fait dans le match 4, l’Utah a eu une réponse généralement ouverte.

En blitzant cette défense de Denver, le Jazz a valorisé le ballon et trouvé l’homme ouvert, affichant un ratio d’aide au roulement de plus de 2, seulement derrière les Raptors de Toronto en séries éliminatoires, et est supérieur à la marque de n’importe quelle équipe en saison régulière. , accordé sur un échantillon beaucoup plus petit. Alors que la taille de l’échantillon est plus petite, la défense est généralement amplifiée dans les séries éliminatoires, et l’Utah a fait exploser le D. de Denver.

L’Utah est sur le point de remporter une quatrième victoire consécutive et de passer au deuxième tour avec sa capacité à faire des trous dans la défense de Denver.

Denver Nuggets

Le grand mot à la mode autour des Nuggets était «effort» à l’approche du quatrième match, et ils en ont définitivement donné. Jamal Murray a égalé le 51 de Donovan Mitchell en marquant 50 de son propre chef, mais dans la dernière ligne droite, ils n’ont pas pu générer suffisamment d’arrêts pour prendre les devants.

Mitchell avait 13 des 15 derniers points du Jazz et ne pouvait tout simplement pas être arrêté. Qu’il s’agisse de pull-up 3 ou de lecteurs vers le rack, Denver n’avait pas de réponse du côté défensif, comme cela a été le cas pendant toutes les séries éliminatoires.

C’est peut-être le cas pour les Nuggets, car l’attaque de l’équipe a fait de son mieux depuis le premier match. Murray et le casting de soutien ont généré beaucoup plus d’opportunités que l’opposition – 27 tentatives de plus de buts que le Jazz – mais n’ont pas pu se rendre au ligne de lancer franc, qui a été un problème toute l’année. Dans l’aperçu du jeu 4, j’ai noté que la marge des lancers francs était trop sombre pour Denver et que cela devait changer. Comme nous l’avons vu, l’Utah a pris 23 lancers francs de plus que les Nuggets lors du match de dimanche. Dans un jeu séparé par 2 points, cette statistique est importante.

Essayer d’arrêter l’Utah à ce stade semble être une cause perdue. Michael Porter Jr. est peut-être en voie de devenir un buteur de haras. Mais en défense, chaque fois que Porter joue, il se fait attaquer par le Jazz dans n’importe quelle couverture. Alors que Mike Malone peut laisser MPJ ​​se faire contusionner sur le côté défensif, l’équipe va devoir trouver un moyen de le faire passer sur le côté offensif pour qu’il justifie du temps de jeu à ce stade.

Analyse des paris

La défense de Denver n’aura pas assez d’arrêts dans celui-ci, et qui sait quel Nikola Jokic nous verrons dans le cinquième match? Les Nuggets pourraient facilement être trop dégonflés pour apparaître. Jokic a essayé de donner le rythme au début du match 4, cherchant son tir et se dirigeant vers le bord. C’était peut-être sa dernière chance pour en faire une série.

Encore une fois, la défense de Denver est l’histoire ici. Je suis enclin à prendre le Jazz ici pour terminer l’affaire et passer à autre chose, mais je me range du côté du dessus. Ce nombre a frappé dans 3 des 4 matchs, et avec Gary Harris probablement absent dans le cinquième match, il n’y a pas de réel changement à faire pour Denver. Si Harris joue, assurez-vous de vérifier le suivi du lecteur FantasyLabs pour les mises à jour. Le lit est fait, maintenant l’équipe doit s’y coucher.

Le seul moyen pour Denver est de passer à l’offensive, en espérant que Murray pourra à nouveau suivre le rythme de Mitchell et que l’équipe pourra l’éclairer de profondeur. Jokic devra être engagé et tirer des passes hors du poste également. S’ils se présentent et jouent, le total augmentera comme il l’a fait dimanche soir dernier.

Ou les Nuggets peuvent ne pas se présenter et céder à nouveau 120-130 points, auquel cas nous aurions besoin d’une petite contribution de leur infraction pour surmonter.

Choisir: Plus de 220,5, jouerait à 221,5.

