En plus de répondre à la question de savoir s’il est meilleur que Lewis Hamilton, Tony Kanaan et Rubens Barrichello ont fait d’autres à Fernando Alonso. Plus précisément, pourquoi avez-vous quitté le Formule 1 et pourquoi est-il revenu maintenant. Comme il l’a dit, il se sent jeune et fort pour essayer à nouveau.

Concernant le premier, l’Asturien a indiqué sur la chaîne WTF1: “J’avais autre chose sur ma tête. Ma tête était occupée par l’IndyCar et l’objectif de la triple couronne. Je voulais terminer le Championnat du Monde d’Endurance de la meilleure façon possible. À l’époque, le Grand Prix d’Australie et Sebring 2019 se sont affrontés. Je voulais gagner le World EnduranceJe voulais terminer mon deuxième Le Mans, j’avais Daytona, je voulais aussi courir les 24 Heures avec une Cadillac, c’était dans ma tête. ET J’avais le sentiment que je pouvais encore essayer de courir sur le Dakar en 2020».

Fernando Alonso a également reconnu qu’il ne savait pas s’il reviendrait au grand cirque: «J’avais beaucoup de choses dans ma tête qui n’étaient pas la Formule 1. La Formule 1 ne me paraissait pas attractive à l’époque. Cela ne m’a pas offert ce que les autres championnats m’offraient à ce moment-là. Alors j’ai pensé: ‘D’accord, mieux vaut s’arrêter ici. Je ne sais pas si je reviendrai avec les nouvelles règles en 2021 ou pasNous dirons donc que c’est ma dernière course.

“Après quoi J’ai terminé certains de ces défis, pas seulement la réalisation de l’Indianapolis 500, je pensais c’était le bon moment pour revenir, même si les nouvelles règles sont pour 2022. Je me sens bien, je me sens jeune, je me sens fort, alors essayons encore»Ajout du pilote de 39 ans.

Ocon voit également Fernando Alonso jeune

De la “ jeunesse ” de Fernando Alonso Esteban Ocon, qui sera son coéquipier chez Alpine cette saison, s’est exprimé récemment: «Il a toujours continué à conduire et est resté en forme. On dirait que j’ai encore 20 ans, il sera donc préparé dès le premier instant ».

Il y a quelques jours, Sergey Sirotkin, qui était le pilote de réserve de Renault en 2020, a laissé entendre que ce n’était peut-être pas le cas: «Je pense qu’au moins Dans la phase initiale, le combat entre Alonso et Ocon sera très serré. De plus, Esteban s’est beaucoup aidé en remportant le podium: à Abu Dhabi, on pouvait dire qu’il semblait avoir baissé une charge de ses épaules, qu’il pouvait rouler plus détendu, et dans les courses c’est très important: quand on est tendu, on perd. Esteban comprendra mieux l’équipe et la voiture. Je ne m’attends pas à ce qu’il soit complètement dans l’ombre d’Alonso ».

“On verra, on verra. Fernando sera un grand rival et je donnerai tout, mais à la fin nous travaillons ensemble pour que l’équipe obtienne le plus de points possible»A déclaré Esteban Ocon à propos des paroles du Russe.

Et c’est cela, selon Ocon: «Fernando est parfaitement capable de commencer parfaitement préparé. Il a fait de nombreux tests qui l’aideront à être mieux préparé, mais il a aussi beaucoup d’expérience, même s’il est hors catégorie depuis deux ans ».

Hamilton, Red Bull et l’âge de Fernando Alonso

Bien qu’il n’ait que trois ans de moins, Lewis Hamilton s’il a semé le doute sur le retour de Fernando Alonso en Formule 1: «Je vois les avantages et les inconvénients, L’expérience est très importante et elle le sera chez Renault. L’expérience peut aider une équipe à aller dans la bonne direction. Mais je ne sais pas ce qu’il est, 40 ans? Je ne sais pas si c’est dur pour le corps».

Précisément, en raison d’un problème d’âge, Red Bull a exclu de signer Alonso. “Dans l’état actuel des choses, le retour de Fernando Alonso en Formule 1 avec Red Bull, c’est absolument impossible à imaginer», A déclaré Helmut Marko, conseiller de l’équipe autrichienne, en février dernier. «En fait, il y a deux raisons à ma réclamation. Premièrement, il y a la relation entre Alonso et Honda, qui je pense est assez cassé, et d’autre part, tout notre système de Formule 1 est basé sur notre programme junior, ce qui signifie que nos jeunes talents passent dans la catégorie supérieure du sport automobile. Si nous signions Alonso, il serait le pilote le plus âgé de toute la grille. Ce serait en contradiction avec toute notre philosophie. Cependant, tant que nous utilisons un moteur Honda, c’est de toute façon impossible », a-t-il ajouté.

Chez McLaren, pour leur part, malgré son âge, ils voient Fernando Alonso plus vite que jamais. «Renault était la troisième meilleure voiture de temps en temps l’année dernière et Fernando est plus rapide qu’il ne l’a jamais été. Il conduira également en haut de la zone médiane », a déclaré Zak Brown. Et c’est ça, selon Alain Prost: «Il aura une philosophie différente. Deux ans hors de la Formule 1, À mon avis, ils n’auraient peut-être pas été mauvais pour luiIl a eu un sentiment différent, une vision différente et ça peut être bien ». Pour cette raison, il a déclaré: «Je ne vois personne battre Mercedes en 2021; en 2022, peut-être Renault et Alonso».