Match presque parfait pour Barcelone contre Grenade (0-4) et une journée inoubliable pour Antoine Griezmann, qui a fait un doublé et joué l’un des meilleurs matchs depuis qu’il était joueur du Barça. L’attaquant français s’est exprimé sur le terrain après la conclusion du match: “Nous savions que c’était une équipe et une rivale difficile, nous devons continuer comme ça”, m’a dit.

Deux buts et une aide de Griezmann à Los Cármenes lors de la confortable victoire de Barcelone contre Grenade, qui a été surclassée tout au long des 90 minutes. Le premier des Français est arrivé avec polémique pour un éventuel hors-jeu, mais le joueur est clair: “Je ne pense pas que c’était un hors-jeu, c’est pourquoi je l’ai joué”.

Huit matchs consécutifs ont accumulé l’ancien Atlético de Madrid sans marquer de but. Cependant, il a complété son troisième doublé en tant que joueur du Barça à Grenade: “Ils ne m’allaient pas, mais maintenant il semble que je vais bien et j’espère continuer comme ça”, a-t-il avoué dans les microphones Movistar Plus.

Antoine Griezmann a constamment répété que l’équipe devait “continuer comme ça” après trois victoires consécutives: “Je suis très content du travail de l’équipe et nous devons continuer à en ajouter trois à la fois”, a conclu les Français après un grand match individuel et collectif à Los Cármenes.