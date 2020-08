Maximiliano Biancucchi il est cousin de Lionel Messi et ancien joueur de football. A 35 ans et déjà loin des tribunaux, il évoque la décision de son cousin de vouloir partir Barcelone, votre équipe de toute une vie. « Je n’ai jamais imaginé ça Leo tu pourrais partir Barcelone. S’il était heureux, il y serait resté », a-t-il expliqué

On a demandé à l’ancien joueur dans quel club il aimerait le voir. « De toutes les équipes nommées, je pense que dans le Manchester City cela irait bien », a-t-il reconnu lors d’un dialogue avec la radio Continental.

« Je ne crois pas que Messi doit jouer avec des amis, il doit trouver l’endroit où il est heureux. S’il était heureux Barcelone, y serait resté. Vous devez faire attention à ce que vous ressentez », dit-il. Ville, pourrait être réuni avec Pep Guardiola et Sergio Agüero.

Concernant la personnalité du crack Rosario, il a souligné: « Messi C’est de bonnes personnes, un bon gamin, c’est pourquoi ça me fait très mal quand il est critiqué par la prise de décision, car on dit qu’il construit des équipes. Christian utiliser le marketing à votre avantage et Messi cela ne l’intéresse pas. Je pense qu’il existe différents modèles d’idoles. «

Pendant ce temps, il a précisé que Messi est fan de Newell’s. « J’espère qu’à un moment donné, Leo pourra jouer Newell’s. Il doit être clair que cela n’a jamais été de River. Quand j’étais enfant, j’avais une chemise Independiente, mais parce que les fans étaient amis », a-t-il déclaré.

Finalement, Biancucchi indiqué: « Messi Il a le leadership du jeu et ce que c’est, alors nous en Argentine comme un autre type de leadership, plus du personnage. Le jour où Leo ne sera plus, il sera difficile pour quelqu’un de prendre le 10 de l’Argentine avec autant de représentation « .

Maxi biancucchi Il a pris sa retraite de l’activité professionnelle après avoir porté les chemises de Libertad, General Caballero, Tacuary, Club Fernando de la mora, Sportivo Luqueño (tous du Paraguay), Flamengo (Brésil), Cruz Azul (Mexique), Olimpia (Paraguay), Vitória (Brésil), Bahia (Brésil), Ceará (Brésil) et Rubio Ñu (Paraguay).