En 2008, Barcelone a annoncé l’embauche de Aleksander hleb, Milieu de terrain biélorusse qui s’est démarqué au Arsenal Anglais. 12 ans plus tard, il a parlé de cette décision et a regretté d’avoir quitté le club anglais.

«Plusieurs années plus tard, j’y pense encore. Je ne le comprends pas. À ce jour, je ne comprends toujours pas ce qui s’est passé ni pourquoi j’ai pris cette décision. Barcelone c’était la meilleure équipe du monde mais j’en étais très heureux Arsenal. Il avait des amis, il aimait l’entraîneur, il jouait pour une grande équipe, les supporters, le stade … Tout! Je ne comprends pas pourquoi je suis parti. Il était à 100% heureux à Arsenal », a-t-il déclaré.

Avant de partir, Hleb a eu une conversation avec l’entraîneur Arsène Wegner. “J’ai pleuré quand j’ai parlé avec Wenger. Nous avons parlé pendant les vacances et il m’a dit qu’il m’aimait, que j’étais important. J’ai pleuré. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là”, a-t-il détaillé dans une interview avec le podcast du tireur “In Lockdown”.

“Barcelone c’est une équipe fantastique. J’ai gagné des titres et tout mais je n’ai pas joué autant que dans le Arsenal. Ce n’est que mon erreur car à cette époque, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie privée et j’ai commencé à Barcelone en étant très nerveuse et très agressive. Ce n’est pas que Guardiola ne me fais pas confiance, c’était mon erreur. Quand tu es si heureux dans une équipe, tu dois rester », a-t-il réfléchi.