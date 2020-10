Jorge Amor Ameal a surpris tout le monde en révélant qu’il insiste sur Juan Roman Riquelme pour rejouer un match officiel avec le maillot de Bouche. Bien que cela semble être une option lointaine, en Claypole, rival de “Xeneize” en Coupe d’Argentine, ils sont ravis de lui faire face.

“De quoi pouvez-vous parler Riquelme? C’est un plaisir de vous voir. je ne pense pas que romain Jouez à nouveau, mais tout peut arriver. Ce serait bien pour les enfants. Je pense qu’ils font bien et font bien les choses dans notre tournoi. On sait que c’est un jeu important et beau, mais plus que tout pour les joueurs, c’est une expérience qu’ils n’oublieront jamais, ce serait quelque chose d’unique », a reconnu l’entraîneur Roque Drago.

Dans une confrontation hypothétique, il a été consulté sur la façon dont ils allaient le marquer. “Nous allons essayer de faire ce que nous savons. Quand il faut défendre un joueur comme ça, il faut faire un blocage, réduire les espaces. Je ne mettrais pas de marque personnelle, je fous la fête”, at-il analysé.

«Je ne lui donnerais pas de libertés, mais je ne lui donnerais pas non plus un homme exclusif. Ce n’est pas seulement Riquelme, parce que si vous le couvrez, quelqu’un d’autre apparaît, c’est Boca », a-t-il expliqué Drago.

Enfin, dans un dialogue avec TyC Sports, il a souligné: «Il faut essayer de les assimiler, ce qui est quelque chose de très difficile. Les temps sont différents, on ne peut pas être une seconde en retard car ils se résolvent d’un seul geste, ce qui est logique en raison de la hiérarchie et les noms qu’ils ont. Russo a su les rassurer et les accueillir, sans grandes choses, seulement avec de l’ordre. Après, ce sont les noms propres qui font le reste. “