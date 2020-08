Novak Djokovic, tête de série numéro un, qui disputera la finale du tournoi de Cincinnati après avoir remporté l’Espagnol Roberto Bautista en demi-finale, huitième tête de série, a déclaré qu’il n’avait pas été le meilleur du match.

29 août 2020 à 03h04

CEST

.

Après trois heures et une minute d’action, sur la piste Louis Armstrong, qui a fermé son toit devant la menace de pluie dans la bulle de Flushing Meadows, Djokovic est resté invaincu cette saison (22-0) après avoir battu Bautista 4-6, 6-4 et 7-6 (0), qui a perdu par dixième fois avant le numéro un.

« C’était un match très étrange, je dois dire. Je ne sais pas comment je l’ai gagné, pour être honnête. C’était le meilleur joueur (Bautista). »Djokovic a déclaré sur le terrain après sa victoire. « Je ne me sentais pas du tout bien sur le terrain, dans aucun aspect de mon jeu et de mon corps. Mais d’une manière ou d’une autre, j’ai réussi à prendre de l’avance. »

Pour une grande partie du match mémorable, Bautista faisait à Djokovic ce que le Serbe fait au reste de l’ATP Tour.

Une cuillère à soupe de votre propre médicament

L’Espagnol a participé aux duels de base et a forcé la tête de série à faire quelque chose de spécial pour le battre. Djokovic a fait beaucoup de lancers pour essayer de sortir Bautista de son jeu, et dans de nombreux cas, cela n’a pas fonctionné.

«C’est un équilibre entre la patience et le jeu avec une agression contrôlée. Quand il est placé en arrière-plan, vous devez le surmonter. Il faut non seulement le déplacer de gauche à droite, mais aller et venir, le mélanger avec le rythme, la rotation et la profondeur », a analysé le serbe.

« C’est un joueur très constant, avec une grande intelligence et qui ne perd jamais le contrôle », a salué Djokovic, qui a désormais un dossier de 10-3 dans les duels contre Bautista, ce qui lui a fait perdre à nouveau un set, ce que l’Espagnol a fait dans sept des affrontements entre les deux.

Le numéro un mondial disputera la finale contre le Canadien samedi Milos Raonic, qui dans la première demi-finale a battu le Grec Stefanos Tsitsipas 7-6 (5) et 6-3.

Djokovic, 33 ans, lors de l’évaluation du duel contre Raonic, Il a admis que ce sera une bonne finale bien que difficile avant le grand moment que traverse son rival.