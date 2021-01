Eder Sarabia est revenu dans l’actualité après sa nomination en tant que premier entraîneur d’Andorre de deuxième division B.L’ancien deuxième entraîneur de Barcelone s’est exprimé ce mardi à El Partidazo de COPE sur l’actualité du Barça, sa relation avec Leo Messi et sa première expérience en tant que premier entraîneur.

La relation entre le staff technique de Quique Setién et Leo Messi, capitaine du Barça, a toujours été dans l’œil de l’ouragan: «On parle du meilleur joueur du monde. Nous sommes arrivés à un moment difficile et il a montré qu’il n’était pas entièrement heureux, mais pas avec nous, mais en général avec le club. Vous arrivez avec beaucoup d’enthousiasme, Vous essayez de changer les choses et parfois vous n’appuyez pas sur la touche, ce n’était pas le meilleur moment. Je ne sais pas si Messi partira cet été“Dit Eder Sarabia.

La défaite en quart de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich précipité le départ de Quique Setién et de ses entraîneurs. Eder Sarabia a parlé de ses adieux aux joueurs: «Nous avons perdu à Lisbonne, nous sommes revenus et nous n’avions plus de relation avec les joueurs. Je ne sais pas si Leo a dit au revoir à Setién, de moi pas», A-t-il assuré.

Bien que l’étape de Quique Setién ne se soit pas du tout bien terminée à Barcelone, Eder Sarabia a affirmé que “Si je retournais au Barça, je ferais les mêmes choses que 99%”, parce que «nous essayons d’être nous-mêmes». Enfin, le nouvel entraîneur d’Andorre a également tenu à évoquer sa séparation du staff technique de Setién: «Il m’a dit d’aller de l’avant, c’était un bon projet. Il a été une personne très importante pour moi dans le football et dans la vie. Il va être l’un des plus grands critiques que je vais devoir essayer pour m’aider et m’améliorer ».