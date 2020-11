Bien connu est que Joaquin Sanchez Oui Ronald Koeman ils n’ont pas une bonne relation. Les deux ont très mal fini après l’étape qu’ils ont rencontrée à Valence, avec l’entraîneur néerlandais sur le banc de Mestalla. Si longtemps après, ils se retrouveront ce samedi au Camp Nou lors du match entre Barcelone et Betis: “Il ne va pas me saluer et je ne vais pas le saluer”, a admis Joaquín à El Larguero de la Cadena SER.

Joaquín a fait le point sur son expérience à Valence avec l’actuel entraîneur du Barça dans l’émission radio: «Ce n’était pas la plus belle expérience de ma carrière sportive. Ce n’était pas agréable, mais comme je le dis toujours, il faut vivre de tout et c’est arrivé à ce moment-là. Je ne veux pas parler de cette question car honnêtement, ce qui s’est passé m’a fait mal, ce qui s’est mal passé », a-t-il déclaré.

Comme toujours lorsque Joaquín Sánchez participe à une émission, le ton de l’interview était très humoristique. Ainsi, demandé s’il signerait Koeman pour Betis, le capitaine vert et blanc ne s’est pas mordu la langue: “Pas un ouvrier des services publics”, a-t-elle plaisanté, tout en admettant qu’elle ne voudrait plus le revoir: «J’ai tourné la page, on s’est tout dit. Heureusement, cela n’a pas duré longtemps et nous avons pu sauver l’année en la terminant le plus dignement possible car l’année a été très difficile », a-t-il ajouté.

Finalement, Joaquín a précisé qu’il n’y aurait pas de salut entre les deux ce samedi au Camp Nou, dans le match correspondant à la neuvième journée de la Ligue de Santander: “Il ne va pas me saluer et je ne vais pas le saluer”, a déclaré le capitaine du Betis à El Larguero.