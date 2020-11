Ronald Koeman Il est apparu devant les médias en avant-première du match de Ligue des champions de Barcelone contre le Dinamo Kiev, ce mercredi à 21h00 au Camp Nou. L’entraîneur néerlandais a évoqué les propos de Quique Setién à propos de Messi: «Ce n’est pas un joueur qui a du mal à le porter, chaque semaine je lui parle de choses sur le terrain et dans le vestiaire. Je ne suis pas d’accord avec Setién, mais je respecte ce qui a vécu».

Cas de coronavirus au Dynamo Kyiv

«Je ne sais pas, nous avons discuté et nous savons qu’ils ont leurs problèmes… Ils ont fait des tests ce matin et nous devons attendre les résultats dans l’après-midi. J’espère que nous pouvons jouer, maintenant nous ne pouvons que nous préparer et attendre.

Ter Stegen

«Il s’entraîne avec le groupe depuis moins d’une semaine. On le voit bien, demain matin on a la dernière séance d’entraînement et il y aura une liste de joueurs. Il faut attendre”.

Signature d’un 9 en janvier

«Tout le monde connaît ma position à cet égard. J’ai déjà dit à plusieurs reprises que nous manquions, mais surtout il faut voir comment le club va financièrement en janvier. Je ne peux pas forcer, je suis venu au club en sachant comment est l’économie “

Les mots de Setién sur Messi

«Il faut respecter les opinions, pour moi, Leo est le meilleur du monde et je vois son ambition et son caractère gagnant chaque jour. Ce n’est pas un joueur qui a des difficultés à le porter, il est le capitaine et chaque semaine je lui parle de choses du terrain et du vestiaire pour avoir une bonne relation. Je ne suis pas d’accord avec Setién, mais je respecte ce qu’il a vécu.

Mort de Tony Bruins

«C’était une très triste nouvelle. Je le connais très bien, nous avons toujours eu de l’amitié jusqu’aux derniers jours, je souhaite le meilleur à sa famille. C’était un assistant fantastique, avec moi, nous avons travaillé ensemble dans différentes équipes. Sa connaissance du football était incroyable et il nous manquera »

Son avenir

«Ce n’est pas la chose la plus importante, il faut vivre au jour le jour. Nous changeons les choses et nous demandons un peu de paix et de temps. Dans la Ligue, l’équipe doit s’améliorer. Je suis très à l’aise avec les joueurs et je suis dans un grand club où je veux être longtemps ».

Pariez sur Pedri et la jeunesse

«Nous savons que l’équipe compte de jeunes gens de qualité, mais cela dépend toujours de la performance. En tant qu’entraîneur, je dois protéger Pedri. Il a très bien joué contre le Real Madrid et la Juventus, mais je ne peux pas le mettre à chaque match. Nous le faisons parce qu’ils méritent de jouer.

Choses à améliorer

«J’aime que l’équipe travaille, nous avons changé l’intensité des entraînements, en particulier l’attitude de l’équipe. Là où on peut s’améliorer, c’est avant tout de bien jouer et d’obtenir plus de performances. Nous en avons souffert au cours des quatre derniers jours de la Ligue ».

Konrad de la source

«Il fait partie de l’équipe et il a très bien fait en pré-saison, mais il y a beaucoup de compétition. Parfois, nous préférons que vous appreniez des choses en succursale. Je suis satisfait de leur performance.