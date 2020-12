Juan Manuel Vazquez

Journal La Jornada

Jeudi 3 décembre 2020, p. a16

Francisco Bandido Vargas était un kamikaze. Il est sorti pour atteindre son but au prix de sa propre souffrance. Pour frapper, il a reçu, et ses combats étaient un véritable carnage. C’est ainsi qu’il est devenu champion du monde des super poids plume il y a cinq ans, lorsqu’il est revenu de la toile pour assommer le japonais Takashi Miura, mais l’a également perdu en 2017 contre Miguel Berchelt. La boxe comprise comme une offrande et un sacrifice.

Je ne peux plus m’exposer autant à la punition, dit le bandit; «Je suis déjà plus âgé et j’ai plus d’expérience dont je dois profiter, mais surtout je ne peux pas continuer à risquer de recevoir autant de coups. Je ne suis plus un kamikaze. “

Le visage du bandit est un disque de viande. Des cicatrices comme témoignage d’horribles coupures, on l’a même empêché de continuer au combat, le nez avec les signes de l’échange inévitable quand on veut à tout prix quelque chose.

Cette façon de combattre, de chercher la victoire à tout prix est dans mon sang, dit-il, mais avec l’âge on apprend à être plus prudent en tout, je ne peux plus être aussi imprudent, comme si les coups n’avaient pas d’importance.

Une fois, après un combat particulièrement sanglant contre Berchelt, il a déclaré qu’il ne savait se battre que dans un sens. Si cette façon de se rendre avait un coût très élevé, il était prêt à payer pour cela. Des années plus tard, Bandido est un boxeur plus cérébral, mais sans perdre un iota de courage.

Il y a un peu plus d’une semaine, il est revenu sur le ring après un an sans combat. Comme tout le monde, la pandémie a annulé ses projets 2020. Il a dû s’adapter à ces nouvelles conditions pour exercer son métier et maintenant il est prêt à monter sur le ring.