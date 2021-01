Anna Cruz a décidé de mettre fin à sa carrière dans l’équipe espagnole avec une lettre au moins controversée. L’escorte, l’une des meilleures de sa génération, ayant porté le maillot d’Espagne 158 fois et avec neuf médailles à son palmarès, laisse entouré de polémique après avoir voilé l’entraîneur de l’équipe, Lucas Mondelo, comme la personne qui l’aurait poussé à prendre cette décision.

«A 34 ans, et déjà beaucoup vécu, Je pense qu’il est totalement inutile de continuer à tolérer des actes qui vont à l’encontre de mes principes. Il m’est difficile de faire face au quotidien à certaines choses qui ne sont pas conformes à ce que je comprends du professionnalisme de ce sport: le respect et la dignité envers certains professionnels qui ont une carrière réussie derrière leur dos », a déclaré Anna Cruz dans un lettre dans laquelle il a remercié de nombreux professionnels de la Fédération – dont le président Jorge Garbajosa – pour leur travail, mais il ne fait aucune mention de l’entraîneur Mondelo. Avec lui, cependant, il a vécu la plupart des succès avec l’équipe nationale et ils ont remporté le titre Euroligue en 2017 avec Dynamo Kursk.

Comme ce journal l’a appris la relation avec le technicien ne passait pas par son meilleur moment, Bien que la décision drastique de Cruz ait pu être déterminée par le récent renouvellement de Mondelo jusqu’en 2024. Le fait est que l’escorte a décidé de rester en marge des Jeux Olympiques de Tokyo 2021 où tout indiquait un lieu fixe.

«J’ai tout donné pour cette équipe qui était autrefois ma famille et qui va cesser de l’être car je comprends que la famille n’est pas traitée comme ça. Il est dommage que la direction de cette équipe n’ait pas été utilisée de manière cohérente et soit utilisée, parfois, pour nuire à des personnes qui ont arraché des châtaignes du feu plus d’une fois », a déclaré Cruz dans une lettre où il il fait allusion à son mécontentement avec certaines attitudes.

Enfin, le joueur catalan précise que “je vais triste”. «Ce n’est pas la fin que j’aurais imaginée après une décennie de succès, mais c’est une décision réfléchie et froide, où je place mon bien-être et ma santé avant toute médaille. J’ai aussi le pouvoir, le pouvoir de décider pour qui je travaille et pour qui je ne travaille pas », colonisé.

L’équipe espagnole fait face à une période de restructuration en 2021 où Ils défendront leur finaliste olympique à Rio 2016 et le championnat réalisé à l’EuroBasket 2019. La retraite de Cruz rejoint la retraite récente de Marta Xargay – la partante de l’équipe – et les problèmes que certains joueurs ont eu pour trouver une continuité dans leurs clubs.