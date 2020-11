Barcelone a joué à nouveau et est à huit points du Real Madrid. Antoine Griezmann‘en colère et en colère parce que nous voulions les trois points après une défaite. Nous avons beaucoup à améliorer, nous devons travailler. C’était difficile pour nous aujourd’hui, nous avons eu beaucoup d’occasions et nous n’avons marqué qu’un seul but. Nous devons nous améliorer dans tous les aspects. Il est maintenant temps de revenir au prochain match et d’essayer de gagner.

La vérité est que les Catalans ont eu suffisamment de chances de gagner le match, mais encore une fois, ils ont raté d’innombrables opportunités et cela les a empêchés d’ajouter les trois points. «Nous échouons beaucoup, je suis le premier, et j’essaye de travailler pour l’améliorer. La saison est longue et nous allons sûrement nous améliorer », a commenté le Français.

En ce qui concerne son but, l’attaquant a commenté qu’il essayait d’améliorer cette facette qui lui a tant résisté lors des derniers matchs: «J’échouais et l’équipe a besoin de mes objectifs. J’essaye d’améliorer ça parce que Je n’échoue généralement pas plusieurs fois et dernièrement je le faisais. Calmez-vous, travaillez et c’est tout ».

D’un autre côté, il a assuré qu’il se sentait à l’aise avec le jeu de l’équipe: «Je me sens bien, j’aime ça. J’essaye de travailler pour m’améliorer car il me reste encore beaucoup à faire. Avec confiance, travail et humilité ». La vérité est que cette défaite laisse huit du Real Madrid, avec une séquence inquiétante. «Nous ne sommes pas très bien. Nous devons nous améliorer, allez tranquillement, la saison est longue mais sachant qu’il y a des choses à travailler ».