Laura Martínez, avec le ballon, tente de profiter du blocage de Devon Brookshire. | Mara Villamuza

L’ADBA a remporté hier une victoire très importante sur le court du Quirinal contre Cortegada (84-78). Une victoire vitale non seulement parce qu’elle s’est produite contre un rival direct, mais à cause de la façon dont elle a été produite, avec l’équipe Avilesino réagissant lorsque les choses ont empiré. En main, tout allait de l’avant pour les Avilesinas, très réussies notamment en position de tir extérieur et travaillant bien derrière pour se retirer en fin de premier quart avec un avantage de sept points (25-18). Cependant, vint le marasme qui, après deux sets contre (15-20 au deuxième et 15-22 au troisième), donna l’avantage aux Galiciens. C’était là, au moment de vérité, lorsque l’équipe entraînée par Sergio Cubeiro a fait un pas en avant, notamment en défense. Leurs joueurs étaient extrêmement agressifs, attaquant le ballon, forçant de mauvais coups et fermant le rebond. De ce travail à l’arrière, il a retrouvé de bonnes positions en attaque, culminant à un dernier quart de 29-18. Artemis Barbosa (19 points), Marcy de Sousa (12), Sara Fraile (18), Laura Martínez (6) et Devon Brookshire (27) ont joué pour l’ADBA, ainsi que Marcia Guimaraes, Elisabet López et Carlota Velasco (2 ).