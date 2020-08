Après avoir subi deux opérations consécutives sur son genou droit, beaucoup se demandent si Roger Federer pourra revenir aux plus hauts niveaux en 2021. Le phénomène suisse, qui n’a joué qu’à l’Open d’Australie en 2020, espère répéter le même exploit de la 2017, une saison de rêve où l’ancien numéro 1 mondial a remporté deux tournois du Grand Chelem après six mois hors circuit.

La blessure au genou en 2016 avait déjà fait peur à ses nombreux fans, notamment grâce à la soudaine ascension de ses éternels rivaux Novak Djokovic et Rafael Nadal. Le 20 fois champion du Grand Chelem a décidé de s’appuyer sur Ivan Ljubicic, qui l’a aidé à verticaliser son jeu et à prendre le filet plus fréquemment.

Lors d’une publicité pour le Credit Suisse, Federer a retracé ce moment difficile de 2016, un carrefour crucial pour sa carrière.

Federer à sa retraite

« L’opération du genou après l’opération de 2016 a été un grand moment pour moi. Mais je pense que lorsque vous êtes en panne ou que vous venez de perdre un autre match ou que vous venez de subir une opération au réveil de ces moments, je pense que c’est un rappel que nous sommes tous pareils. et seul un travail acharné vous permet d’atteindre vos objectifs ultimes », a déclaré Roger Federer.

Naturellement, les murmures au sujet de sa retraite s’intensifient chaque jour, ce qui est compréhensible étant donné que Federer aura 40 ans l’année prochaine. « On me pose beaucoup de questions sur la retraite et je sais que je ne peux pas jouer au tennis éternellement, mais c’est quelque chose de spécial de bien faire quelque chose dans la vie », a déclaré Federer.

« C’est un très bon moment en ce moment. J’adore toujours ça sur le terrain. Ma fondation vient de dépasser l’objectif initial, et mes aventures hors du terrain ne font que grandir. Pour moi, cela me montre vraiment que je suis juste au début de mon voyage. «

L’ancien champion de l’Open d’Australie, de Wimbledon et de l’US Open Stefan Edberg – qui a remporté chacun de ces tournois du Grand Chelem à deux reprises – a révélé que lui et Federer avaient parlé de la meilleure façon de s’en aller. «En fait, nous en avons un peu parlé et je ne le recommanderais à personne en fait, même si c’est une bonne chose à faire, car cela met trop de pression sur vous-même et il y aura trop de choses dans votre esprit, »A déclaré le grand suédois Edberg au Tennis Podcast.

« Donc, si vous allez l’annoncer, je le ferais juste avant mon dernier tournoi… ou je le garderais en tête mais personne d’autre ne le saurait ». Edberg a été fêté de tournoi en tournoi lors de sa dernière année, mais n’a pas remporté un seul titre, se rapprochant le plus lorsqu’il a atteint la finale du Queen’s Club.

«C’est juste très difficile à gérer, mais en même temps, c’était une année mémorable. Mais je ne le recommanderais pas », a-t-il déclaré.