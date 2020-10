Le football argentin a commencé avec le début de la Coupe de la Ligue professionnelle. Banfield, quant à lui, aura sa première ce dimanche à 21h15 lors de votre visite rivière à travers la zone 3 (également composée de Godoy Cruz et Rosario Central). Javier Sanguinetti en a parlé.

Le directeur technique du “Drill” ne s’est pas retourné en mettant le “Millionaire” un cran au-dessus des autres. “Je crois que rivière C’est avant tout du groupe et aussi dans les trois premières dates que les Libertadores ne joueront pas. Parmi les trois autres, nous nous battrons pour la deuxième place. Au moins c’est ma vision », analysa le« Archu ».

“rivière c’est une super équipe, avec un super entraîneur et une très grande hiérarchie. Nous savons que nous pouvons souffrir, même si, avec un rival comme celui-ci et dans le contexte dans lequel nous vivons, nous avons beaucoup à gagner et peu à perdre, alors nous sommes ravis de jouer un bon match », a-t-il reconnu.

Ce sera le début en tant qu’entraîneur-chef de Sanguinetti devant Banfield après le départ de Julio César Falcioni. «Lorsque vous décidez d’être directeur technique, vous connaissez les avantages et les inconvénients du métier et vous devez vous préparer à tout. Aujourd’hui, être en Banfield C’est la plus belle opportunité de ma vie », a assuré le coach en dialogue avec« Jogo Bonito ».