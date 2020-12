Robert Lewandowski est devenu le principal protagoniste du moment, après avoir remporté le prix du meilleur pour le meilleur joueur de la saison dernière, devant Cristiano et Messi. Désormais, il a accordé une interview à France Football dans laquelle il invite les deux grands du football mondial à s’asseoir à sa table.

«Messi et Cristiano sont à la même table depuis de nombreuses années et c’est ce qui les rend insurmontables. Je ne pense pas que je puisse être à la même table qu’eux, mais comme Griezmann l’a fait, si on compte la saison et 2020, je pense que je suis plutôt bon en termes de performances. N’étant pas à la même table qu’eux, je pense Je peux inviter Messi et Cristiano à manger chez moi»A commenté l’attaquant du Bayern, meilleur buteur européen la saison dernière.

Le nouveau numéro de FF avec une animation Robert Lewandowski et un hommage à Gérard Houllier. Découvrir le sommaire> https://t.co/lMe0lEvXCG pic.twitter.com/jDUXrgkREW – France Football (@francefootball) 21 décembre 2020

Lewandowski s’est imposé ces dernières années, en particulier la saison dernière, comme l’un des meilleurs attaquants de la décennie. Lors de la dernière campagne, il a joué un rôle clé dans l’obtention des cinq titres obtenus par son équipe à ce jour. De plus, il a été le meilleur buteur de la Ligue des champions et de la Bundesliga. Sans aucun doute, il est dans le meilleur moment de sa carrière et il se permet le luxe d’inviter Cristiano et Messi à sa table, et non l’inverse.

Lors de l’entretien avec le célèbre magazine français, Lewandowski a également révélé qui sont ses idoles: «Les joueurs qu’il admirait le plus étaient Del Piero, Thierry Henry ou encore Roberto Baggio. Il y a plusieurs joueurs polonais qui étaient importants, mais ils ont abandonné quand j’ai commencé à regarder le football. Ce qui m’a aussi fait rêver, ce sont les grands stades et leurs environnements.

Cette année, il n’y aura pas de Ballon d’Or, puisque France Football a annulé le prix en été à cause du coronavirus, mais si le prestigieux prix avait été décerné, le Polonais serait le principal favori pour emmener le chat à l’eau. L’attaquant du Bayern est l’un des joueurs les plus en forme du moment, et les titres remportés l’année précédente, à la fois individuellement et collectivement, en font le grandement lésé par l’annulation de la bourse.