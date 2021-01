Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mercredi 20 janvier 2021, p. a10

L’attaquant de Chivas, Alexis Vega, n’est pas attiré par l’idée de participer à de nouveaux mini-rassemblements avec l’équipe des moins de 23 ans – les soi-disant microcycles – en vue du tournoi pré-olympique en mars à Guadalajara. Il y a des dates FIFA où nous pouvons être calmes dans nos équipes, à l’entraînement, sans risquer une blessure comme celle qui m’est arrivée. Je préfère rester à Chivas et être à la disposition de mon équipe, dit-il.

Vega a subi une entorse au deuxième degré à la cheville droite en novembre, lors de la dernière concentration de l’équipe nationale dirigée par Jaime Lozano, après avoir été blessé lors d’un match amical par le défenseur de Cruz Azul, Ignacio Rivero. Dans la ligue, il a dû jouer sous couverture, cependant, ne pas avoir donné le temps de récupération nécessaire lui a causé des conséquences et il ne pouvait pas faire une pré-saison normale avec le Sacred Herd.

Las Chivas, avec six éléments, forme la base de l’équipe de Lozano dans le pré-olympique qui distribuera deux billets dans la zone de la Concacaf pour les Jeux de Tokyo. Ceux envisagés par l’entraîneur sont: Gilberto Sepúlveda, Jesús Angulo, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, José Juan Macías et Vega.

Lors d’une conférence de presse virtuelle, Alexis a estimé qu’une préparation intense pour la cravate n’était pas nécessaire. Je pense qu’il n’en faut pas beaucoup, les joueurs se connaissent suffisamment; Nous avons déjà joué contre certains clubs et participé à des équipes nationales depuis longtemps, nous nous comprenons beaucoup.

Il a expliqué que malgré l’inconfort dû au tacle dur de Rivero, ses coéquipiers l’ont convaincu de jouer la ligue contre León, car c’était un match à tuer ou à être tué, et il s’est infiltré. Une fois éliminé, le campus a reçu des vacances et Alexis ne pouvait même pas marcher, boitant au point que son frère a téléchargé une photo sur les réseaux sociaux qui montrait sa cheville enflée et contusionnée.

Le viacrusis a continué, car il est revenu pour la pré-saison et pouvait à peine soutenir sa jambe, il a dû faire un travail différent du reste de l’équipe pour se réhabiliter même dans la piscine. Maintenant je suis parfaitement cheville, mais le tournoi a commencé et je n’avais pas de rythme, je suis juste dans ce processus, je travaille des séances doubles pour récupérer mon physique. Malgré tout, il a indiqué: Si je dois jouer blessé pour gagner un match, je le ferai autant de fois que possible.

Sur un autre point, étant donné les cas d’indiscipline qui affligent des équipes comme Cruz Azul, Vega a reconnu qu’à Chivas, la décision de séparer plusieurs joueurs était un tournant.

J’ai eu une mauvaise expérience, je pense qu’il y avait déjà eu plusieurs cas et nous n’avons pas compris. La jeunesse vous mène parfois à des situations comme celle-ci, mais c’était une leçon très coûteuse. Nous savons qu’à partir de maintenant toute infraction sera sanctionnée de la même manière, nous sommes donc conscients que nous ne pouvons plus faire ces erreurs, a-t-il conclu.