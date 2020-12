Juan Manuel Vazquez

Comme s’il s’agissait d’une conspiration de hasard, une série d’événements inattendus se sont opposés au champion des super poids coq Rey Vargas. Le contrat avec un promoteur a été le premier obstacle à poursuivre sa carrière; Plus tard, il a signé avec une entreprise internationale et était sur le point de faire ses débuts, lorsque la pandémie de coronavirus a éclaté. Après des mois d’incertitude, il prévoyait déjà un retour au format de la nouvelle réalité sanitaire, mais un accident domestique lui a causé une jambe cassée et il a été contraint de déplacer à nouveau tous ses calculs pour revenir à la boxe.

Je ne suis pas pour maudire, dit Rey Vargas, qui est prêt à, maintenant, réapparaître dans la boxe. Soudain, tout s’est réuni; quand j’ai souffert de la jambe, c’était la dernière goutte. Oui je désespérais, car c’était une année de grande pression, comme pour tout le monde, mais aussi avec ce qui m’est arrivé, c’était déjà trop.

Il n’attend que l’autorisation médicale pour pouvoir reprendre l’entraînement et retrouver la place qu’il n’avait pas défendue depuis son précédent combat, il y a plus d’un an. Depuis, il est patient, mais ne peut plus attendre.

Je vais revenir pour de forts combats, prévient Rey Vargas; Je ne peux pas me battre pour me remettre sur les rails; Je dois revenir au difficile, avec les rivaux compliqués et exigeants. Je vais chercher les meilleures classées et les noms qui me permettent de montrer que je peux être dans l’élite.

Rey a été inspiré de voir le retour d’Errol Spence, qui après un spectaculaire accident de la circulation est revenu pour prouver qu’il est l’un des meilleurs combattants du moment. Cette leçon a l’intention de répéter le mexicain, après si longtemps loin de la corde.

Ce qui est arrivé à Spence sert d’exemple, dit-il; cela me fait aussi penser à l’imprévisibilité de l’avenir. Maintenant avec la pandémie, bien plus: un jour, nous allons bien, mais le lendemain, nous ne savons pas. Cela me motive davantage à revenir, et pour cela je suis prêt à mourir sur le ring.