Carlos Sainz a été très en colère après la cinquième journée de Rallye Dakar et il a accusé durement l’organisation, en raison de la façon dont l’édition de cette année a été planifiée. Le Madrilène assure que le test est devenu plus une «loterie» qu’un pilotage: «C’est une loterie, il s’agit de trouver une petite échappatoire… ce n’est pas de conduire, je suis démoralisé et bouleversé. Ce n’est pas le Dakar. Nous n’avons jamais vu tout le monde se perdre, à la recherche du checkpoint…. ce n’est pas ce que j’aime. C’est plus une loterie, ce n’est pas de la conduite, j’en ai assez.

C’est à quel point le champion en titre du Dakar était en colère après avoir terminé la journée, au cours de laquelle il a perdu près de 13 minutes avec Peterhansel et 11 avec Al Attiyah. Ce résultat lui laisse 48 minutes de retard sur le leader, Monsieur Dakar, après s’être de nouveau perdu à la navigation, comme cela s’est produit dans la troisième étape et qui lui a fait perdre une demi-heure. Cette fois, il a réussi à revenir pour sauver un peu la situation et s’accrocher fermement au Dakar.

Sainz estime qu’ils devraient revoir les difficultés qu’ils rencontrent à ce début en matière de navigation. «Je pense que nous devons y réfléchir, car cela devient plus un gymkhana qu’un rallye raid. J’ai fait quatorze Dakar et ce que je vois jusqu’ici n’est pas un rallye… Je n’aime pas ça. Jamais de ma vie je ne m’étais perdu en deux jours pendant une demi-heure. Ce n’est pas le Dakar.

Le coureur espagnol a rendu assez difficile la victoire de son quatrième Dakar, mais il ne perd toujours pas espoir. La vérité est que ces déclarations de Sainz Ils ne font que confirmer les annonces du directeur de course, David Castera, qui a déclaré que la navigation allait être le protagoniste de cette édition. En fait, ce jeudi, jusqu’à 17 pilotes ont été perdus. Désormais, Sainz devra tenter de surmonter ces problèmes qui réapparaissaient au début pour prendre son envol et tenter de soulever un nouveau Dakar.