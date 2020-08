2020 est certainement une saison anormale pour le monde du tennis, une saison où le sport s’est arrêté à cause de la pandémie et où il est difficile de revenir à la normale. Novak Djokovic a débuté la saison de la meilleure des manières, remportant la Coupe ATP avec sa Serbie puis remportant l’Open d’Australie, le dix-septième Grand Chelem de son incroyable carrière.

L’un des principaux objectifs de Novak Djokovic est d’atteindre et de dépasser le record de Federer de titres du Grand Chelem: les Suisses sont en tête de ce classement particulier avec 20 titres du Grand Chelem, devant les 19 de Rafael Nadal et les 17 de Novak Djokovic: grâce à l’absence de Federer et Nadal , Djokovic aura une grande chance au prochain US Open où il tentera de rapprocher les deux autres phénomènes du tennis mondial.

Dans un entretien avec GQ, Rafael Nadal a déclaré que, comme tout citoyen, il a le droit d’exprimer son opinion sur diverses questions concernant l’Espagne.

Nadal sur les réseaux sociaux

«Je suis d’une autre époque, je ne suis pas né avec les réseaux sociaux ni n’ai grandi avec eux, je vis un peu en dehors de tout ça, je vous promets que je n’ai pas la perception de cette critique.

Je suis un citoyen espagnol comme les autres, je suis un athlète comme les autres sont des ingénieurs ou des électriciens, et j’ai le même droit d’exprimer mon opinion que tout autre citoyen »- a déclaré Rafael Nadal. «Ce que je vous dis, c’est que je ne vais pas entrer dans la radicalisation que beaucoup entendent implanter dans cette société, dans laquelle ils essaient de faire polémique avec tout.

Je n’ai jamais mal parlé d’un gouvernement, j’ai exprimé une opinion à laquelle je croyais à l’époque et la vérité est que je l’ai exprimée avec le plus grand respect. Ce qui se passe, c’est qu’aujourd’hui, absolument rien ne peut être dit, car malheureusement, ils nous radicalisent.

Je ne suis pas intéressé à participer à ce cirque d’hypocrisie et de radicalisation »- a précisé Nadal. Les fans de l’US Open et de Rafael Nadal ont été choqués lorsque l’Espagnol a annoncé qu’il ne défendrait pas son titre à l’US Open.

Et il est intéressant de noter que l’US Open sera le premier Grand Chelem depuis 1999 à ne pas avoir ni Roger Federer ni Rafael Nadal. Nadal a également expliqué sa décision de se retirer de l’US Open. «Mon cœur dit qu’aujourd’hui n’est pas le moment de faire de longs voyages sans savoir exactement ce qui peut et ne peut pas arriver.

Ma décision est de rester chez moi à Majorque où la situation est bonne, elle semble sous contrôle ici, et d’attendre les opportunités futures ».