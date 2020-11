De la concentration de l’équipe espagnole, Alvaro Morata était ce dimanche à bavarder à El Partidazo de COPE avec Juanma Castaño. L’attaquant de la Juventus Turin, qui traverse un grand moment de forme, a analysé dans le programme sa convocation avec l’équipe espagnole et les raisons de son départ de l’Atlético de Madridainsi que la superbe chemise que vous aimeriez porter à l’avenir.

Revenir à la sélection

«C’est toujours le but de n’importe quel joueur et ce pour quoi on travaille. L’une des rares choses qu’il me reste dans ma carrière est de remporter un titre avec l’Espagne. La vérité qu’il aurait été difficile de ne pas revenir et plus encore dans une année où se joue le championnat d’Europe.

Athlète de Madrid

«Cela me dérange que tout ce que je dis doit faire l’actualité. Je n’ai jamais dit que j’étais mauvais à l’Atlético et je n’ai pas mal parlé de Simeone, qui mérite tout mon respect. Ma femme ne peut plus me supporter de regarder autant de matches de l’Atleti et de célébrer leurs buts. Je suis très content qu’ils se débrouillent bien cette saison.

La raison de son départ

«Tout le monde cherche ses options et la meilleure chose à ce moment-là, c’est que je suis allé à la Juventus. J’avais les enfants inscrits à l’école à Madrid et j’ai aussi une maison à Madrid, que je devrai louer ou vendre. Je ne dirai pas pourquoi ni pourquoi pas de mon départ. La vérité est que cela me fait mal de lire certains titres qui se moquent du fait que je suis reconnaissant aux clubs dans lesquels j’ai joué. Vous avez toujours une équipe depuis que vous êtes enfant et je suis et serai d’Atleti. Je veux qu’il soit très clair que je suis très reconnaissant au club.

Relation avec Simeone

«J’ai une très bonne relation avec Cholo et je lui souhaiterai toujours bonne chance. Vous ne savez jamais si nous nous reverrons dans un, deux ou plusieurs ans. Je ne sais pas si je porterai à nouveau le maillot de l’Atlético de Madrid. Je vais très bien maintenant, mais on ne sait jamais dans le football ».

Comparaison avec Luis Suárez

“Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Il est l’un des meilleurs au monde et ces dernières années, il a été dans le top 3 des meilleurs attaquants.

La performance de Joao Félix

«J’attendais sa performance. Je lui ai beaucoup parlé l’année dernière et je suis content qu’il se débrouille si bien. C’est le genre de joueur qu’il faut deux séances d’entraînement pour se rendre compte à quel point il est bon. Le toit ne peut être posé que par lui, il est très jeune.

Affaires en dehors du football

«Ce n’est pas agréable de voir la situation que l’on vit actuellement. Les restaurants, par exemple, ont toujours été là et maintenant, des gens comme moi doivent prendre soin des gens et les soutenir. Je pense que lorsque je quitterai le football, je n’aurai pas beaucoup de contact avec ce monde. Je vais jouer au golf, même si je ne suis pas très bon.

Juventus de Turin

«Je pense que cela faisait longtemps que je n’avais pas joué plus de six matchs avec plus de 70 minutes, je ne l’ai jamais fait. J’ai déjà 28 ans, j’ai peut-être mûri tardivement mais on apprend de chacune des étapes ».

Real Madrid

“Je n’ai pas d’épine à Madrid, si je n’avais pas joué là-bas, je n’aurais pas été dans des clubs comme l’Atlético de Madrid ou la Juventus.”

Club pour lequel vous aimeriez jouer

«Si je vous dis la vérité, j’aimerais jouer pour Getafe. Pas où prendre sa retraite, car le club n’est pas là pour se retirer. Grâce à eux, je suis le joueur que je suis, ils m’ont sauvé dans un moment difficile pour moi. J’ai de très bonnes relations avec le président et toutes les personnes présentes.