Iker Casillas Il a rappelé le pire moment de sa vie dans une vidéo émouvante dans laquelle il expliquait que sa crise cardiaque lors d’une séance d’entraînement avec Porto marquait un avant et un après dans sa vie et que ce matin-là “je suis né de nouveau”. Le gardien légendaire de Real Madrid Il a également évoqué sa retraite et son avenir, qui pourrait être au club où il est devenu une légende.

«Le 1er mai 2019 ma vie a changé, je suis né de nouveau. Du coup j’ai remarqué un petit vertige en faisant des exercices avec l’entraîneur des gardiens de but, les médecins sont venus me traiter comme n’importe quel autre joueur blessé et ils m’ont rapidement envoyé à l’hôpital. Tout était très rapide, je ne pouvais pas penser que j’allais avoir une crise cardiaque », a déclaré le gardien de but.

Des boites Il a également précisé que: “Vous ne pensez jamais que quelque chose comme ça peut vous arriver, mais c’est quelque chose qui peut nous arriver à tous.” “Quand quelque chose comme ça vous arrive, cela vous fait ouvrir les yeux et comprendre l’importance de prendre soin et d’analyser votre cœur régulièrement”, a déclaré l’ancien gardien de but.

Après avoir annoncé sa retraite en août dernier, Des boites Il pourrait finir par signer pour le Real Madrid en tant que conseiller de la présidence. Après l’échec de sa candidature à la présidence de la Fédération, le but légendaire, champion du monde et doublé d’Europe avec l’équipe nationale, pourrait finir par revenir dans l’équipe dans laquelle il est devenu une légende … désormais comme bras droit de Florentino Pérez.