Leopoldo Luque, médecin personnel de Maradona, Il s’est défendu contre les accusations de l’environnement de Diego qui ont provoqué une enquête judiciaire et qu’il a fini par être accusé de négligence et d’homicide intentionnel présumé. «Je suis uniquement responsable de prolonger la vie de Diego», assure-t-il.

Il a été surpris par la perquisition de son domicile et de sa clinique ordonnée par le juge qui ordonne l’enquête sur la mort de Maradona. «J’ai été surpris parce que lorsque Diego est mort, je suis arrivé sur les lieux et le parquet travaillait», raconte Leopoldo Luque, qui a ajouté: «J’étais à sa disposition à tout moment. C’est leur métier, ce sont des procédures légales que je ne critiquerai pas. Je sais ce que j’ai fait, je sais comment je l’ai fait. Ce que j’ai fait avec Diego, pour Diego jusqu’au dernier moment, je suis absolument sûr que j’ai fait de mon mieux avec Diego, du mieux que j’ai pu.

En outre, Le médecin de Maradona a assuré qu’il ne connaissait toujours pas son accusation pour homicide intentionnel présumé dans la mort de Diego: «Je n’ai pas encore été informé. Ils sont venus d’une manière à laquelle on ne s’attend pas après un tel événement et après avoir travaillé pour Diego comme moi. Avec ma femme et ma famille, nous leur avons ouvert les portes et leur avons donné toutes les informations qu’ils voulaient, nos téléphones déverrouillés, tout. Ce qu’ils ont demandé, ils l’ont obtenu. Ils ont pris les antécédents médicaux avec tous les enregistrements des soins que j’ai prodigués», A déclaré Leopoldo Luque.

Une relation compliquée

Le médecin personnel de Maradona a expliqué directement et crûment à quel point il était compliqué de traiter Pelusa: «La façon dont Diego travaillait était comme ça: Diego détestait les médecins, il détestait les psychologues, avec moi c’était différent parce que j’étais authentique, pas une photo avec lui, tellement quilombo m’a fait pour une photo. Quant aux choses qui sont dites la vérité que je ne peux même pas lire, Je suis très mauvais parce que mon ami est mort».

Il a également expliqué sa relation orageuse avec Maradona et a clarifié l’incident dans lequel il était accusé d’avoir eu une dispute avec Diego avant sa mort: «Diego m’a chassé de sa maison plusieurs fois, puis il m’a appelé. Ma relation avec Diego était celle d’un père avec un fils rebelle. C’était ma relation avec Diego. Si je n’étais pas là, Diego n’enlèverait pas une dent ».

Et il a défendu sa performance de médecin à la sortie de l’hôpital de Maradona après son intervention pour un caillot dans la tête: «Laissez parler les bêtises dont ils parlent, je vous assure que celui qui fait le plus mal c’est Diego. Diego était un patient de sortie, tout ce qui a été réalisé en le mettant avec une infirmière était supplémentaire, nous avions besoin du consentement de Diego. La décharge neurochirurgicale l’a eu. Le reste sont des suggestions et le patient doit avoir de la volonté.

Les crises de Maradona

Leopoldo Luque a de nouveau expliqué comment l’épisode de jeudi chez Maradona était comme: “Jeudi, je suis entré dans la maison:” Je ne veux recevoir personne. ” Qui était le seul qui pouvait être là-dedans? Je. Je suis entré et il a dit: «Luque, laisse-moi tranquille, donne-lui ‘ Je lui ai dit de se lever, Diego ne voulait même pas recevoir les filles. Et ce jour-là, il m’a viré. Mais je l’ai banni parce que je le voulais, parce que je savais qu’il avait besoin d’aide et je savais qu’il était peut-être le seul à avoir une chance de te faire me donner le ballon. Tout ce que j’ai fait est trop, je n’ai jamais fait trop peu. Ce que j’ai fait, c’est le confinement.

Le Dr Leopoldo Luque a également nié que Maradona n’ait pas été renvoyée pour quitter la clinique après l’opération: «C’est un mensonge que la clinique (Olivos) a recommandé de ne pas le renvoyer. Il n’y a eu aucune erreur médicale de la part de personne. Diego a eu une crise cardiaqueChez un patient avec ses caractéristiques, c’est la chose la plus courante au monde de mourir ainsi. Tous les efforts ont été faits pour réduire les chances de cet événement. La clinique a parfaitement fonctionné. Nous l’avons opéré, il est en état de sortie, nous l’avons gardé un peu plus longtemps, ils m’ont soutenu mais m’ont dit: “Ce n’est pas un centre de rééducation, c’est un centre de pathologie aiguë.” J’ai prolongé l’hospitalisation aussi longtemps que possible. Et ce que nous avons tous réalisé ensemble, c’est d’essayer de persuader Diego de mettre des gens en lui ».

«Il n’y a pas de décisions ici. Je ne décide pas aujourd’hui que vous partez. Voici les critères médicaux. Dans 48 à 72 heures, il peut y avoir une décharge. Il n’y a pas eu d’erreur médicale, Le truc de Diego était un événement fortuit. C’est un fait qui pourrait arriver. Tous les efforts ont été faits pour éviter cela, je ne sais pas à qui incombe la responsabilité. Il s’agit d’un patient en état de sortie. Il était censé rester dans une clinique de réadaptation, mais il a refusé. Nous avons réussi à lui faire avoir une infirmière, mais il pouvait marcher depuis la clinique, personne n’avait à signer », a déclaré Leopoldo Luque.

Finalement, le médecin personnel de Maradona s’est finalement effondré: «Je pense que plusieurs fois, j’aimerais qu’il soit là. Me reprocher? Je ne sais pas, il voulait une vie qui était mauvaise, Je voulais l’accompagner, je l’ai emmené en rallye, je ne voulais pas, je voulais le ramener chez moi. Les papas lui manquaient beaucoup. Je referais tout ça, reproche que je ne me blâme pour rien, je suis très fier de ce que j’ai fait pour Diego et pour sa famille ».