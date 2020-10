Emiliano Rigoni est l’un des footballeurs argentins qui a atterri dans le Elche qui a eu un excellent départ dans la Ligue espagnole. Après sa dernière expérience au Zenit (Russie), le Cordoue est enthousiasmé par son nouveau défi et une possibilité dans le Sélection Argentine.

“Le club, bien que petit national, doit avoir l’ambition de toujours être vainqueur, sans toutefois perdre l’humilité. Elche il doit être plus que ce qu’il est et pour cela nous allons travailler », a-t-il déclaré.

Entre-temps, il évoque la possibilité d’être convoqué par Lionel Scaloni. “Il y a plus de places pour les attaquants contrairement à la Russie et à l’Italie. Nous avons tous de l’ambition et de l’enthousiasme. Je veux tout donner avec lui. Elche CF. Je travaillerai pour le club et ferai de mon mieux pour représenter le Sélection Argentine“, il espérait.

Finalement, Rigoni Il a expliqué pourquoi il avait choisi Elche. “J’avais besoin d’un changement et de quitter la Russie parce que j’avais l’impression de donner le meilleur de moi-même. J’avais des offres d’Italie et d’Espagne. Mais j’ai immédiatement choisi lui. Elche car il avait un entraîneur argentin qu’il connaissait déjà et d’anciens coéquipiers. Cela semblait être un bon projet. C’était un bon endroit pour venir. Je pense que c’était un bon changement, un projet ambitieux et je suis très heureux d’être ici », a-t-il ajouté.